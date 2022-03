Podemos no saldrá del Gobierno y aclara que Belarra no aludió al PSOE cuando habló de "partidos de la guerra"

Carga contra el "fervor belicista" en la UE y ve "hipócrita" que opte por el envío de armas y compre gas a Putin

MADRID, 7 Mar. 2022 (Europa Press) -

Podemos ha asegurado este lunes que no va a salir del Gobierno de coalición pese a las diferencias sobre el envío de armas a Ucrania y ha aclarado que su líder y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no se refería al PSOE cuando ayer, durante un acto sobre feminismo, criticó a los "partidos de la guerra".

Así lo ha indicado en rueda de prensa la corportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, para garantizar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede contar con el espacio confederal dentro del Ejecutivo, aunque no "piensen igual".

De hecho, ha detallado que seguirán defendiendo su rechazo a la estrategia de la Unión Europea sobre el envío de material ofensivo a la resistencia ucraniana y reivindicar más peso a las vías diplomáticas.

También ha resaltado que aunque es el socio minoritario del Ejecutivo, su presencia garantiza más ambición en las políticas del Ejecutivo, como la subida del salario mínimo interprofesional, la Ley de Vivienda o los mecanismos de protección de los ERTE.

No obstante y preguntada sobre qué esperan de la visita que este martes hará Sánchez a la presencia avanzada de la OTAN en Letonia, la coportavoz de Podemos ha dicho que ahondar en la vía diplomática y no ahondar la "escalada bélica" será positivo, pues lo contrario no serían buenas noticias.

En cuanto a las palabras de Belarra al cargar contra los "partidos de la guerra" aludía al "fervor belicista" que impera en la derecha para que se tome la "escalada bélica" en el conflicto y aludir a la "presión enorme" dentro de la UE por esta vía.

De hecho, ha denunciado que es "hipócrita" que la UE opte por una estrategia de remitir armamento a Ucrania, con un fondo de unos 450 millones, y luego compre gas a Rusia por un importe diario de 660 millones. Al hilo, Serra ha insistido en que hay dudas de que ese envío de material cambie la correlación de fuerzas del conflicto y que "no parece coherente" que se estén pagando "millonadas" al presidente ruso, Vladimir Putin, por sus recursos energéticos.

Podemos garantiza su apoyo a díaz pese a admitir diferencias

A su vez, ha reconocido que existen diferencias dentro de Unidas Podemos, dado que sectores como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los 'comunes' han apoyado el envío de armas, pero ha subrayado que su apoyo es total hacia la titular de Trabajo, reafirmando que es su "candidata" y la mejor persona para liderar un proyecto progresista.

De esta forma y en referencia a un artículo de la revista 'LaU', que dirige Alberto Garzón, y que hablaba de las "presiones" a Díaz por fuerzas del espacio confederal y del fuerte retroceso del espacio en caso de que no fuera candidata, Serra ha comentado que hay debates dentro del espacio, pero que en lo fundamental están todos de acuerdo, que es "pararle los pies" a Putin con sanciones y presión internacional. Por tanto, el respaldo a Díaz sigue intacto.

Durante su comparecencia, Serra ha subrayado que Podemos no deja de condenar la "terrible invasión" de Putin a Ucrania y que, de cara a acabar con la guerra y evitar el sufrimiento a la población, es clave analizar el conflicto desde el punto de vista de la "eficacia".

Al respecto, ha apuntado que existen dos posiciones. Una consistente en la "escalada bélica" adoptada por la UE, que lleva a una "espiral muy peligrosa" y a "escenarios muy inciertos" con riesgo de ser "devastadores".

Y frente a ello Podemos apuesta por, a su juicio, la más efectiva que son las vías "diplomáticas", que es la más efectiva y va en línea con el mandato de las Naciones Unidas pese a que, en su opinión, se está "ridiculizando".

Falta apoyo internacional a las negociaciones entre rusia y ucrania

De esta forma, la dirigente de la formación morada ha reiterado que no se están dando apoyo suficiente a una salida dialogada a esta guerra, pues las conversaciones que mantienen Ucrania y Rusia no tienen, bajo su criterio, el apoyo que merecen por parte la comunidad internacional y que incluso el propio Gobierno ucraniano ha pedido.

En consecuencia, Serra ha calificado de "fundamental" que se desplieguen observadores internacionales en dichas reuniones y también ha defendido que es "evidente" que una parte importante de la población respalda esta vía, aunque ese "fervor belicista" trata de instalar "públicamente" que la diplomacia "no sirve para nada".

"Simplemente decimos que la guerra genera más guerra", ha recalcado para reforzar que seguirán promoviendo un movimiento por la paz a nivel europeo, en el que está inmerso Belarra junto al dirigente de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn.

También ha brindado el respaldo a las protestas ciudadanas "enormemente valientes" contra la guerra en Rusia, pues "este es el camino a seguir".

Iglesias: la solución "no será bonita" y puede dejar a ucrania como estado "intervenido"

Mientras, el exvicepresidente Pablo Iglesias ha seguido una línea similar al destacar, en declaraciones a la emisora Rac1, que resulta "poco coherente" adquirir gas ruso y dar armas a la población para que se enfrente a un ejército profesional.

De esta forma ha defendido que se debe poner "todo el foco político y mediático" a las soluciones diplomáticas, advirtiendo también que hay que ser conscientes de que "no van a ser bonitas" y que, previsiblemente, un acuerdo de paz deje a Ucrania como un "estado intervenido" por Alemania, Estados Unidos o Rusia. "La solución no va a respetar en ningún caso la soberanía de este país".