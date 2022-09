Podemos pide a la AN reabrir 'Kitchen' para investigar a Cospedal y apunta a Rajoy como "inductor"

Afirma que los nuevos audios son "indicios incriminatorios" suficientes para retomar las pesquisas

MADRID, 19 Sep. 2022 (Europa Press) -

Podemos ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que reabra la investigaci√≥n sobre la 'Operaci√≥n Kitchen' al considerar que los √ļltimos audios son "nuevos indicios" de que la ex secretaria general del PP Mar√≠a Dolores de Cospedal "estar√≠a perfectamente al tanto" del espionaje parapolicial al ex tesorero 'popular' Luis B√°rcenas para "desbaratar" 'G√ľrtel', por lo que ha pedido volver a imputarla, al tiempo que ha se√Īalado al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como "posible inductor".

La formaci√≥n 'morada' ha presentado este mismo lunes un recurso de apelaci√≥n con el que busca que la Sala de lo Penal corrija la decisi√≥n adoptada el pasado 13 de septiembre por el titular del Juzgado Central de Instrucci√≥n N√ļmero 6, Manuel Garc√≠a Castell√≥n, que rechaz√≥ retomar las pesquisas sobre el espionaje parapolicial al ex tesorero del PP en base a los citados audios, aunque s√≠ accedi√≥ a incorporarlos al 'caso Villarejo' en una nueva pieza separada: la n√ļmero 34.

En su impugnación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos pide reanudar la instrucción para seguir investigando al menos seis meses, incorporar esas conversaciones grabadas a la pieza 7 ('Kitchen') --cerrando en consecuencia la nueva 34--, y volver a imputar a Cospedal; a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; y al ex jefe de Gabinete de la antigua dirigente 'popular' José Luis Ortiz.

Para el partido pol√≠tico, "los hechos nuevos conocidos dan un giro copernicano" a lo investigado hasta ahora, "dado que del contenido de las grabaciones se aprecia claramente que, efectivamente, las reuniones con la se√Īora Cospedal ten√≠an por objeto no solo conocer el curso de la investigaci√≥n 'G√ľrtel', sino que incluso se indica al se√Īor Villarejo que desaparezca la 'libretita', entendiendo que podr√≠a tratarse de la contabilidad paralela e irregular del PP".

"Entendemos que estos hechos nuevos ponen claramente de manifiesto que Mar√≠a Dolores de Cospedal, en contra de cuanto declar√≥ en sede judicial, estar√≠a perfectamente al tanto de la situaci√≥n y daba √≥rdenes sobre los principales objetivos para desbaratar la acci√≥n de la Justicia contra la trama 'G√ľrtel', y m√°s espec√≠ficamente en lo que le afectaba tanto a ella como a su formaci√≥n pol√≠tica", dice.

Menciona a rajoy como "posible inductor"

Podemos subraya que los referidos audios constituyen "nuevos indicios incriminatorios" que no solo reflejar√≠an la supuesta participaci√≥n de Cospedal "en el germen del proyecto" para robar a B√°rcenas la informaci√≥n sensible que pudiera tener del PP y sus dirigentes, sino que "sugieren tambi√©n la posible participaci√≥n del se√Īor Rajoy, como presunto inductor de los delitos investigados".

A este respecto, recuerda que en el 'caso Villarejo' o 'Tándem', del que forma parte esta pieza separada, se investiga "una estructura organizada y estable cuyo fin es la comisión de delitos donde los que intervienen ocupan una serie de roles definidos y cada uno tiene una tarea asignada por los dirigentes, cuya jerarquía está claramente determinada".

"As√≠, ante la existencia de los nuevos indicios probatorios, en la c√ļpula de la organizaci√≥n criminal estar√≠an presuntamente la se√Īora Cospedal y el se√Īor Rajoy y bajo su mando, los cargos pol√≠ticos del Ministerio de Interior como es el caso del ex ministro del Interior Jorge Fern√°ndez D√≠az, ya formalmente procesados" por 'Kitchen', sostiene.

En el caso del ex presidente del Gobierno, los de Ione Belarra basan sus afirmaciones en las conversaciones grabadas entre el ahora comisario jubilado y el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, donde hablan de 'El Barbas' y 'El Asturiano'. "Queda muy feo que llegue al 'Barbas' la información por el partido, por el Ministerio, de verdad, ese es mi concepto. Creo que muchas cosas se han malentendido por esa doble vía", se escucha a Villarejo.

"pruebas falsas" para perjudicar a los "rivales"

Asimismo, reprochan a Garc√≠a Castell√≥n que no haga menci√≥n a los audios que seg√ļn Podemos acreditar√≠an "la existencia de una trama policial que tuviera como objetivo, en connivencia con determinados medios de comunicaci√≥n, la producci√≥n de pruebas falsas para da√Īar la reputaci√≥n de formaciones pol√≠ticas rivales en contexto electoral".

La acusaci√≥n popular critica que el instructor haya ordenado recabar los nuevos audios para meterlos en la pieza 34, "dejando as√≠ las grabaciones que constituyen hechos nuevos artificiosamente separados de la pieza 7, a la que corresponde el conocimiento de los hechos en los que hubieran podido participar la se√Īora Cospedal y el se√Īor Villarejo, en relaci√≥n a sus presuntos proyectos criminales con finalidades pol√≠ticas".

Al hilo, enfatiza que Villarejo "podría haber actuado por cuenta directa del PP, colaborando con dicho partido político a instancia de altos responsables del mismo, con relación a investigaciones policiales e incluso judiciales a través de proyectos o 'encargos puntuales'", valiéndose para ello de "lo que se ha llamado coloquialmente 'la policía patriótica'".

Con todo, Podemos no solo ve "factible" sino "obligado" profundizar en las pesquisas para determinar qui√©n dio la orden de iniciar la 'Operaci√≥n Kitchen' (presuntamente Cospedal y Rajoy), qui√©n dirigi√≥ el operativo, su desarrollo, supervisi√≥n y ejecuci√≥n". "Y es que, aunque el operativo que emple√≥ recursos p√ļblicos lo hizo en beneficio del PP, se intenta sostener que dicha organizaci√≥n nada tuvo que ver", espeta.

Segunda vuelta

Es la segunda vez que las acusaciones acuden a la Sala de lo Penal para intentar reabrir la investigaci√≥n sobre el presunto espionaje que se habr√≠a desarrollado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con recursos policiales, fondos reservados incluidos, contra B√°rcenas y su entorno para robarles la informaci√≥n que pudieran atesorar sobre 'G√ľrtel'.

El 29 de julio de 2021, Garc√≠a Castell√≥n puso fin a la instrucci√≥n de 'Kitchen' procesando a Fern√°ndez D√≠az como presunto 'cerebro', adem√°s de a Mart√≠nez; al ex director adjunto operativo (DAO) de la Polic√≠a Nacional Eugenio Pino; a los ex mandos policiales Villarejo, Enrique Garc√≠a Casta√Īo, Marcelino Mart√≠n Blas, Andr√©s G√≥mez Gordo, Jos√© Luis Olivera, Jos√© √Āngel Fuentes Gago y Bonifacio D√≠ez Sevillano; y al ex chofer de los B√°rcenas Sergio R√≠os.

La Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n y numerosas acusaciones y defensas recurrieron al estimar que supon√≠a un "cierre en falso" de la investigaci√≥n judicial porque no hab√≠a ahondado en la denominada trama pol√≠tica. No obstante, el pasado abril la Sala de lo Penal respald√≥ al magistrado rechazando todos los recursos de apelaci√≥n. A su juicio, los indicios contra Cospedal y su marido "son tan endebles que no justifican que contin√ļe la instrucci√≥n frente a ellos".

Sin embargo, una serie de conversaciones grabadas, hasta ahora desconocidas, que se fueron publicando desde mayo en los medios de comunicación propiciaron que Anticorrupción, PSOE y Podemos volvieran a solicitar a García Castellón que reabriera 'Kitchen' en base a estos "nuevos hechos" para imputar otra vez a Cospedal, algo que descartó insistiendo en que "no existen razones que justifiquen el ejercicio de acciones penales" contra ella.

Cabe recordar que tanto Cospedal como su marido estuvieron imputados cerca de dos meses ante la sospecha de que podían haber tenido una participación activa en la captación del chófer de los Bárcenas como espía de la 'Kitchen'. Tras escuchar a ambos, García Castellón les dejó fuera de la lista de procesados al enmarcar sus contactos con Villarejo en meras reuniones informativas.

As√≠ las cosas, una vez m√°s quedar√° en manos de la Sala de lo Penal cerrar definitivamente las indagaciones sobre 'Kitchen', permitiendo as√≠ que la causa que avance hacia el juicio oral, o permitir un √ļltimo esfuerzo investigador.