Podemos pide a Sánchez denunciar a Israel ante la Corte Internacional por "secuestro ilegal" de españoles de la flotilla

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el "secuestro ilegal" de los activistas españoles enrolados en la flotilla rumbo a Gaza, un acto que ha definido como "crimen de guerra" y "terrorismo de Estado". También ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que actúe de oficio e investigue la retención de ciudadanos españoles por parte del ejército hebreo y ha vuelto a criticar la "política de titulares" del Ejecutivo, al recriminar para qué se movilizó al buque de la Armada española 'Furor' si al final no ha escoltado a las embarcaciones de la flotilla. En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha exhortado a la sociedad civil a movilizarse para presionar al Gobierno para que adopte medidas contundentes ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha reprendido a UGT y CCOO que no convoquen un paro de protesta contra el genocidio del pueblo palestino como sí han hecho las centrales sindicales en Italia. GOBIERNO DEBE EXIGIR LA LIBERACIÓN DE ACTIVISTAS Durante su comparecencia, la líder de Podemos ha defendido que la flotilla tenía como objetivo una misión humanitaria de entregar alimentos en Gaza, amparada por el derecho internacional. En consecuencia, ha denunciado que la interceptación de las embarcaciones anoche por el ejército hebreo es el "enésimo crimen de guerra" de Israel desde que comenzó su ofensiva militar en Gaza. Ante ello, ha demandado que el Gobierno trabaje "incansablemente" para conseguir la liberación de todos los activistas que viajaban en la flotilla, no solo los españoles, y condene de forma enérgica la actuación del "ente sionista". BASTA DE LA "POLÍTICA DE TITULARES QUE NO VALEN PARA NADA" Belarra ha detallado que la intervención de Israel debe llegar a los tribunales internacionales y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dado que se abordó a las embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales donde Israel no tiene jurisdicción. Además, ha recalcado que se ha reconocido el Estado palestino por parte del Gobierno, lo que conlleva también la asunción de la soberanía de las aguas próximas a Gaza. La también diputada en el Congreso ha reclamado también el cese de la "política de titulares que no valen para nada" del Gobierno, al apuntar que mucha gente se pregunta para qué envió el buque 'Furor' si no ha escoltado a los activistas. De hecho, ha reprendido al Gobierno por demandar su retirada y que no se adentrara en la denominada zona de exclusión marcada por Israel, lo que constituye a su juicio "hacerle el juego sucio a los genocidas" aparte de implicar un "paternalismo insoportable". BUQUE 'FUROR' DEBÍA ESCOLTAR A LA FLOTILLA HASTA EL FINAL Todo ello, cuestionada por la posición del PSOE y sus ministros, revela bajo su criterio la "complicidad e hipocresía" del Gobierno ante los genocidas por no ser "capaz de decir en voz alta lo que todo el mundo ha visto". Cuestionada sobre qué hubiera decidido Podemos respecto al buque de la Armada, ha respondido que ella lo tiene claro y que su misión debía ser "escoltar" a la flotilla hasta completar la entrega de ayuda humanitaria, al argumentar que es "evidente" que Israel "no va a atacar" una embarcación del ejército español.

DECRETO DE EMBARGO "FAKE"

Por otro lado, Belarra ha reafirmado que la interceptación de la flotilla "demuestra" que el decreto de embargo de armas a Israel del Ejecutivo es "fake" y se ha "quedado corto", por lo que exige que lo retire y lo reformule.

También ha proclamado que el Gobierno "se está quedando atrás" en su respuesta a los "crímenes" de Israel y ha apelado a la sociedad civil, que apoya al pueblo palestino, a canalizar su "rabia" y movilizarse en las distintas manifestaciones convocadas para presionarle con vistas a que sea más valiente.

Finalmente, ha asegurado que "honestamente" mira con "envidia" lo que están haciendo los sindicatos en Italia con su huelga general para exigir el fin del genocidio en Gaza y se ha preguntado "dónde están CCOO y UGT" en el caso español.