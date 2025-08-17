Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno que decrete el nivel 3 y asuma la coordinación para la extinción de los sendos incendios que asolan el país ante "la gestión criminal del PP".

"La gestión criminal del PP en varias comunidades está provocando una emergencia sin precedentes por los incendios. El PP no está capacitado para gestionar la situación, por ello pedimos al Gobierno de España que decrete el nivel 3 y asuma la coordinación con los medios necesarios", ha expresado este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Unas palabras que ha apoyado su compañera y secretaria general de la formación, Ione Belarra, alegando que "el desmantelamiento de los operativos de extinción y prevención de incendios que ha llevado a cabo el PP, sumado a su catastrófica gestión, ha hecho que los incendios sean devastadores en varias CCAA".

"Ante la incompetencia del PP, el Gobierno debe tomar el control", ha remarcado.

Con ello, la secretaria política de Podemos y eurodiputada del grupo, Irene Montero, ha señalado que los incendios son "devastadores" y que, por ende, "la urgencia es frenarlos", así como "la seguridad de personas y zonas afectadas y de bomberos y equipos de emergencia".