Podemos pide la "inmediata liberación" de Serigne Mbayé quien denuncia haber sido "llevado a Israel" contra su voluntad
MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha pedido la "inmediata liberación" del secretario de Antirracismo de la formación morada, Serigne Mbayé, quien en un video publicado en 'X' ha anunciado que actualmente está "secuestrado por las fuerzas de ocupación de Israel y llevado a Israel" contra su voluntad.
"Serigne ha sido secuestrado por el ejército genocida de Israel", ha denunciado Montero en la misma plataforma. Por su parte, Mbayé ha solicitado al Gobierno "que ponga fin a su complicidad con Israel", que "facilite" su vuelta a casa y que se "detenga el genocidio".
Además, el equipo de la coordinadora de Podem Illes Balears y Secretaria de Vivienda de Podemos, Lucía Múñoz Dalda, ha comunicado también en 'X' que ha perdido "el contacto con Lucía y el resto de la tripulación", cuya flotilla "ha sido interceptada por el ejército israelí en aguas ocupadas".
