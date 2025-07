Podemos reafirma su rechazo al decreto antiapagones: "Lo podría haber escrito Sánchez Galán de Iberdrola"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reafirmado el rechazo de su partido al decreto para reforzar el sistema eléctrico para evitar nuevos apagones que ha aprobado el Gobierno y que el Congreso tendrá que convalidar o derogar este martes en sesión plenaria. "Es un decreto que podría haber escrito Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola", ha dicho Belarra en los pasillos del Congreso haciendo referencia al presidente de la primera eléctrica española y a que el paquete normativo supone, a su juicio, beneficios para las empresas energéticas del país. En su opinión, el decreto no incluye ninguna medida relevante para evitar que se produzca un cero energético como el del pasado 28 de abril, y las posibilidades de que un episodio similar vuelva a producirse son "exactamente las mismas" esté o no aprobado el decreto. Asimismo, ha denunciado que el decreto no incluya ninguna sanción contra las eléctricas por su responsabilidad en la escalada de sobretensión que finalmente provocó el apagón de abril. "Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico", ha aseverado Belarra. Al mismo tiempo, la diputada integrada en el Grupo Mixto ha denunciado que el Ejecutivo ha "colado por la puerta de atrás" en el decreto una subvención a una macrogranja de Cataluña con las que el Gobierno quiere "comprar" el voto favorable de Junts.