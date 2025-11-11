Podemos rechaza la enmienda del Senado sobre el cierre de nucleares y pide al PSOE que todas las leyes sean orgánicas

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha rechazado la enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Senado para retrasar el cierre de las centrales nucleares y ha pedido al PSOE que todas las leyes tengan carácter orgánico para garantizar que haya una votación final del texto completo en la Cámara Baja.

"Ya se lo advertimos al PSOE cuando se produjo esa desprotección ilegítima del lobo con el mismo mecanismo de filibusterismo parlamentario, cuando a través del Senado se introdujeron unas enmiendas impidiendo el legítimo debate de esta Cámara", ha recordado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso.

Por ello, ha exigido que todas las normas que se tramiten en la Cámara Baja tengan carácter orgánico. "Es la única forma de garantizar que existe una votación final del texto completo en la última sesión, de manera que se puede garantizar que el texto sale en las condiciones en las que los grupos que lo apoyamos lo votamos, es la única manera", ha advertido.

"Ya se lo advertimos cuando se produjo la desprotección del lobo. No cumplen con la exigencia que les hemos hecho desde Podemos, que es la de vetar la enmienda, que nos vamos a encontrar con el mismo escenario, que con los votos progresistas se aprueba una norma y con los votos de las derechas se mete un obús en esa norma, cargándose el calendario de cierre de las nucleares, que fue, por cierto, uno de los éxitos de Unidas Podemos en la pasada legislatura a través de la Ley de lucha contra el cambio climático", ha subrayado Belarra.

Podemos, según ha señalado su portavoz, considera que el Gobierno "no está a la altura de lo que exige el modelo energético" de España. Por ello, Belarra ha incidido en la necesidad de contar con un Ejecutivo "firme contra el oligopolio energético en todos los territorios de este país".

"No es lo que nos estamos encontrando, nos encontramos un Gobierno que está plegado permanentemente a los designios de ese oligopolio energético", ha lamentado Belarra.