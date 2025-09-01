Podemos se mantiene firme en sus exigencias al Gobierno en los Presupuestos

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha advertido al Gobierno que sus condiciones de cara a los nuevos Presupuestos Generales del Estado siguen firmes, al reivindicar que son condiciones perfectamente asumibles por la izquierda. De esta forma ha replicado a los que achacan a su partido querer tumbar las nuevas cuentas públicas o querer una convocatoria electoral, que sus exigencias no son imposibles y es lo que quiere la mayoría progresista. Así, ha criticado que solo pueden verlas inviables aquellos solo viven "en la alfombra roja o permanentemente en la moqueta".

En rueda de prensa este lunes en la sede central del partido, cuestionado sobre su actitud ante una eventual negociación presupuestaria, Podemos ha recordado que se acumulan ya dos años en los que el Gobierno ha renunciado a presentar nuevos PGE y habrá que ver si en este periodo de sesiones se aviene a traerlos al Congreso.

"Nosotros ya hemos expuesto claramente nuestras condiciones, que son unas condiciones de izquierdas, que son condiciones que deberían ser asumibles por todo Gobierno que se llame progresista", ha defendido el dirigente morado.

De esta forma, ha recordado que sus requisitos consisten en romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, decretar el embargo total de compraventa de armas con este "Estado terrorista", bajar por ley un 40% del precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para uso residencial o "ilegalizar escuadrones como Desokupa", aparte de revertir todo incremento de gasto militar.

"Yo creo que esto no son exigencias imposibles, no son exigencias desorbitadas, creo que esto son propuestas de izquierdas que como digo deberían ser asumidas por cualquier partido de izquierdas", ha trasladado Fernández.

"Son demandas y reivindicaciones de izquierdas que cualquier persona que esté en la calle (...) Creo que esto lo percibe todo el mundo salvo aquellos que viven pues en la alfombra roja y que viven permanentemente en la moqueta ajenos a la realidad de las españolas y de los españoles", ha defendido.