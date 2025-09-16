Podemos sospechar que Sánchez está en modo preelectoral y que una señal es el decreto "fantasma" de embargo de armas

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estar en modo preelectoral en vez de gobernar y de incurrir en una "hipocresía" frente al genocidio de Israel en Gaza, como revela el decreto de embargo de armas, que ha tachado de "fantasma", puesto que aún no se ha aprobado por el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha reprochado que por segundo martes consecutivo el Ejecutivo demora esta medida, algo incomprensible después de haberlo anunciado Sánchez el pasado 8 de septiembre. De hecho, ha lanzado que un Gobierno "serio" tiene preparado sus iniciativas antes de anunciarlas.

Por tanto, ha recriminado al Gobierno que, con este retraso, solo "busca titulares" cuando su tónica hasta la fecha, bajo su criterio, es haber sido "cómplices" con el genocidio del pueblo palestino por la ausencia de medidas efectivas contra el Ejecutivo hebreo dirigido por Benjamin Netanyahu.

"No quieren hacer nada para pararle los pies a Netanyahu, han sido cómplices de los genocidas en estos 23 meses de genocidio y ahora cuando parece que se acercan las elecciones generales empezamos a ver electoralismo, hipocresía y palabrería vacía", ha exclamado la líder del partido morado.

Aparte, ha denunciado que el Ejecutivo por un lado ensalzó las protestas propalestinas que se sucedieron en la Vuelta Ciclista a España, pero por otro "mandó a la Policía a dar palos" contra los manifestantes que se congregaron en la última etapa de la competición en Madrid, consiguiendo su suspensión en el tramo final.

EXIGE A SÁNCHEZ AL MENOS UN POCO DE SENSIBILIDAD

Belarra ha proseguido su tono duro contra Sánchez al reclamarle que "tenga un poquito de coherencia y sensibilidad", puesto que el genocidio en Gaza es un tema muy serio que no soporta un anuncio de un decreto de embargo de armas que "va a ser un queso gruyer y no va a servir para nada".

"Es una absoluta vergüenza", ha remachado.

La también diputada en el Grupo Mixto ha desconfiado del paquete de medidas del presidente contra Israel, como solo puede denotar bajo su opinión que anuncie un decreto de embargo que está "desaparecido".

Cuestionada sobre si piensa que los socialistas están pensando en elecciones, Belarra ha dicho que ella no es el presidente ni el PSOE, pero todo lo que ve es que están pensando más en comicios" que en gobernar".

Otra señal, según ha subrayado Belarra, es que se avance que va a presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin hablar formalmente con los socios y que teme que sean las cuentas públicas del "rearme".

"De política no sé mucho, pero me suena raro", ha reflexionado Belarra quien afea a Sánchez llevar dos lunes seguidos con anuncios electorales que luego no se traducen en nada.