Poderío económico y físico: las claves del dominio de la Premier en Europa

Impulsados por su superioridad económica, los clubes de la Premier League dominan el escenario europeo con cinco equipos entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, por lo que ya están clasificados a octavos

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Newcastle y Chelsea registraron un porcentaje de victorias más alto en sus ocho partidos de la Champions que en la Premier League esta temporada y se clasificaron directamente a la ronda de los 16 mejores al finalizar en el Top-8

Además, el Newcastle, sexto equipo de la Premier en la Liga de Campeones, tendrá una eliminatoria de repesca el próximo mes. Ninguno cayó eliminado en la primera fase

El Arsenal de Mikel Arteta es el primer equipo que termina con un expediente perfecto de ocho triunfos en la fase de liga bajo el formato actual, que se inauguró la temporada pasada

- Un mercado de récord -

"Creo que todos llevamos años diciendo que la Premier League es la mejor liga del mundo y esto es otra muestra de ello, sin lugar a dudas", dijo el técnico del Tottenham, Thomas Frank

Respaldados por contratos de derechos televisivos que superan con creces a los de las otras grandes competiciones nacionales, los clubes de la Premier League han disfrutado desde hace tiempo de una ventaja económica significativa sobre la mayoría de sus rivales europeos

En el informe anual Football Money League de Deloitte, publicado la semana pasada, nueve de los 20 clubes con mayores ingresos del mundo la pasada temporada eran ingleses

Cinco de los seis equipos ingleses que han brillado en la Liga de Campeones de esta temporada estaban entre los 10 primeros

El sexto es el Newcastle, en el puesto 17º, que cuenta con el respaldo del poderoso fondo soberano saudita

Durante el mercado previo a la presente temporada, el gasto de los conjuntos de la Premier League alcanzó un máximo histórico al superar los 3.000 millones de libras (US$4.100 millones), más que la Bundesliga, LaLiga, la Ligue 1 y la Serie A juntas

- Plantillas amplias -

Esto ha dotado a los clubes ingleses de plantillas amplias, otorgándoles una enorme ventaja en un calendario futbolístico abarrotado de partidos

El Villarreal ocupa la cuarta plaza en LaLiga, pero terminó penúltimo de 36 equipos en la primera fase de la Liga de Campeones, perdiendo ante Tottenham y City, sin conseguir ganar en sus ocho partidos

"Somos un equipo de Liga de Campeones, teníamos un internacional español, y entonces el Crystal Palace, que no es uno de los grandes de Inglaterra, vino y fichó a Yeremy Pino", resumió el técnico del Villarreal, Marcelino, sobre la diferencia de capacidad económica

"Por una suma importante de dinero y con un salario más alto de lo que cualquier club español podría pagar", añadió

Los clubes ingleses no solo han impuesto su fortaleza económica. Sobre el césped a menudo resultan demasiado imponentes físicamente para sus rivales continentales

El Arsenal se paseó en Milán la semana anterior con una victoria por 3-1 ante el subcampeón de la Champions de la pasada temporada, el Inter, pese a alinear en gran medida a un equipo de suplentes

"Tuvieron más intensidad, técnica y velocidad", dijo el entrenador del Inter, Cristian Chivu. "No voy a señalar cuánto dinero se han gastado, porque sería demasiado obvio, pero la Premier League tiene un tipo de intensidad y ritmo muy diferentes al del fútbol italiano"

El éxito de los equipos de la Premier League en Europa esta temporada ha llegado a pesar de campañas domésticas decepcionantes para algunos

El Tottenham, 14º en la competición inglesa, terminó cuarto en la clasificación de la Liga de Campeones, mientras que el Liverpool venció a Real Madrid, Atlético de Madrid e Inter camino de asegurar la tercera plaza, en claro contraste con su pésima defensa del título en Inglaterra

- Frescura en la parte decisiva -

"La Premier League se ha vuelto más física que nunca", dijo el extremo del Newcastle Anthony Gordon al explicar las diferencias entre jugar en ambas competiciones

El internacional inglés ha marcado seis goles en esta Liga de Campeones, pero no anota en jugada en la Premier League desde hace más de un año

"A veces es como un partido de baloncesto, es implacable físicamente", afirmó. "No hay mucho control. Es un juego de correr y a veces de duelos: quien gana los duelos, gana el partido"

Pero este desgaste puede pasar factura en las últimas rondas del principal certamen de clubes de Europa, cuando los jugadores pagan la factura tras varios meses de acción incesante

Es entonces cuando se enfrentan a potencias europeas como Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona y Paris Saint-Germain, que cuentan con recursos para estar a la altura de lo mejor de la Premier League

Estos clubes han hecho que en las últimas 13 temporadas solo haya habido tres campeones ingleses del mayor trofeo del fútbol europeo, lo que da esperanzas a quienes temen una dominación total