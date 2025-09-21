Podios del Mundial de atletismo de Tokio 2025
Estos fueron los podios de las pruebas del Mundial de atletismo de 2025, que comenzó el sábado 13 de
Estos fueron los podios de las pruebas del Mundial de atletismo de 2025, que comenzó el sábado 13 de septiembre y que se clausuró este domingo 21 de septiembre en Tokio:
- MUJERES
100 metros:
1. Melissa Jefferson-Wooden (USA) 10.61
2. Tina Clayton (JAM) 10.76
3. Julien Alfred (LCA) 10.84
200 m:
1. Melissa Jefferson-Wooden (USA) 21.68
2. Amy Hunt (GBR) 22.14
3. Shericka Jackson (JAM) 22.18
400 m:
1. Sydney McLaughlin-Levrone (USA) 47.78
2. Marileidy Paulino (DOM) 47.98
3. Salwa Eid Naser (BRN) 48.19
800 m:
1. Lilian Odira (KEN) 1:54.62
2. Georgia Bell (GBR) 1:54.90
3. Keely Hodgkinson (GBR) 1:54.91
1500 m:
1. Faith Kipyegon (KEN) 3:52.15
2. Dorcas Ewoi (KEN) 3:54.92
3. Jessica Hull (AUS) 3:55.16
5000 m:
1. Beatrice Chebet (KEN) 14:54.36
2. Faith Kipyegon (KEN) 14:55.07
3. Nadia Battocletti (ITA) 14:55.42
10.000 m:
1. Beatrice Chebet (KEN) 30:37.61
2. Nadia Battocletti (ITA) 30:38.23
3. Gudaf Tsegay (ETH) 30:39.65
100 m vallas:
1. Ditaji Kambundji (SUI) 12.24
2. Tobi Amusan (NGR) 12.29
3. Grace Stark (USA) 12.34
400 m vallas:
1. Femke Bol (NED) 51.54
2. Jasmine Jones (USA) 52.08
3. Emma Zapletalova (SVK) 53.00
3000 m obstáculos:
1. Faith Cherotich (KEN) 8:51.59
2. Winfred Yavi (BRN) 8:56.46
3. Sembo Alemayehu (ETH) 8:58.86
Salto de altura:
1. Nicola Olyslagers (AUS) 2.00
2. Maryia Zhodzik (POL) 2.00
3. Angelina Topic (SRB) 1.97
Salto con garrocha:
1. Katie Moon (USA) 4,90 m
2. Sandi Morris (USA) 4,85 m
3. Tina Sutej (SLO) 4,80 m
Salto largo:
1. Tara Davis-Woodhall (USA) 7,13 m
2. Malaika Mihambo (GER) 6,99 m
3. Natalia Linares (COL) 6,92 m
Triple salto:
1. Leyanis Pérez (CUB) 14,94 m
2. Thea Lafond (DMA) 14,89 m
3. Yulimar Rojas (VEN) 14,76 m
Lanzamiento de bala:
1. Jessica Schilder (NED) 20,29 m
2. Chase Jackson (USA) 20,21 m
3. Maddison-Lee Wesche (NZL) 20,06 m
Lanzamiento de disco:
1. Valarie Allman (USA) 69,48 m
2. Jorinde Van Klinken (NED) 67,50 m
3. Silinda Morales (CUB) 67,25 m
Lanzamiento de martillo:
1. Camryn Rogers (CAN) 80,51 m
2. Zhao Jie (CHN) 77,60 m
3. Zhang Jiale (CHN) 77,10 m
Lanzamiento de jabalina:
1. Yuleisy Angulo (ECU) 65,12
2. Anete Kocina (LAT) 64,64
3. Mackenzie Little (AUS) 63,58
Heptatlón:
1. Anna Hall (USA) 6888 pts
2. Kate O'Connor (IRL) 6714
3. Katarina Johnson-Thompson (GBR) 6581
3. Taliyah Brooks (USA) 6581
4x100 m:
1. Estados Unidos 41.75
2. Jamaica 41.79
3. Alemania 41.87
4x400 m:
1. Estados Unidos 3:16.61
2. Jamaica 3:19.25
3. Países Bajos 3:20.18
Maratón:
1.
Peres Jepchirchir (KEN) 2:24:43
2. Tigist Assefa (ETH) 2:24:45
3. Julia Paternain (URU) 2:27:23
20 km marcha:
1. María Pérez (ESP) 1:25:54
2. Alegna González (MEX) 1:26:06
3. Nanako Fujii (JPN) 1:26:18
35 km marcha:
1. María Pérez (ESP) 2:39:01
2. Antonella Palmisano (ITA) 2:42:24
3. Paula Torres (ECU) 2:42:44
- HOMBRES
100 m:
1. Oblique Seville (JAM) 9.77
2. Kishane Thompson (JAM) 9.82
3. Noah Lyles (USA) 9.89
200 m:
1. Noah Lyles (USA) 19.52
2. Kenneth Bednarek (USA) 19.58
3. Bryan Levell (JAM) 19.64
400 m:
1. Busang Collen Kebinatshipi (BOT) 43.53
2. Jereem Richards (TRI) 43.72
3. Bayapo Ndori (BOT) 44.20
800 m:
1. Emmanuel Wanyonyi (KEN) 1:41.86
2. Djamel Sedjati (ALG) 1:41.90
3. Marco Arop (CAN) 1:41.95
1.500 m:
1. Isaac Nader (POR) 3:34.10
2. Jake Wightman (GBR) 3:34.12
3. Raynold Kipkorir (KEN) 3:34.25
5.000 m:
1. Cole Hocker (USA) 12:58.30
2. Isaac Kimeli (BEL) 12:58.78
3. Jimmy Gressier (FRA) 12:59.33
10.000 m:
1. Jimmy Gressier (FRA) 28:55.77
2. Yomif Kejelcha (ETH) 28:55.83
3. Andreas Almgren (SWE) 28:56.02
110 m vallas:
1. Cordell Tinch (USA) 12.99
2. Orlando Bennett (JAM) 13.08
3. Tyler Mason (JAM) 13.12
400 m vallas:
1. Rai Benjamin (USA) 46.52
2. Alison Dos Santos (BRA) 46.84
3. Abderrahman Samba (QAT) 47.06
3.000 m obstáculos:
1. George Beamish (NZL) 8:33.88
2. Soufiane Elbakkali (MAR) 8:33.95
3. Edmund Serem (KEN) 8:34.56
Salto de altura:
1. Hamish Kerr (NZL) 2,36 m
2. Woo Sanghyeok (KOR) 2,34 m
3. Jan Stefela (CZE) 2,31 m
Salto con garrocha:
1. Armand Duplantis (SWE) 6,30 m (récord del mundo)
2. Emmanouil Karalís (GRE) 6,00 m
3. Kurtis Marschall (AUS) 5,95 m
Salto largo:
1. Mattia Furlani (ITA) 8,39 m
2. Tajay Gayle (JAM) 8,34 m
3. Shi Yuhao (CHN) 8,33 m
Triple salto:
1. Pedro Pablo Pichardo (POR) 17,91 m
2. Andrea Dallavalle (ITA) 17,64 m
3. Lázaro Martínez (CUB) 17,49 m
Lanzamiento de bala:
1. Ryan Crouser (USA) 22,34 m
2. Uziel Muñoz (MEX) 21,97 m
3. Leonardo Fabbri (ITA) 21,94 m
Lanzamiento de disco:
1. Daniel Stahl (SWE) 70,47 m
2. Mykolas Alekna (LTU) 67,84 m
3. Alex Rose (SAM) 66,96
Lanzamiento de martillo:
1. Ethan Katzberg (CAN) 84,70 m
2. Merlin Hummel (GER) 82,77 m
3. Bence Halasz (HUN) 82,69 m
Lanzamiento de jabalina:
1. Keshorn Walcott (TTO) 88,16 m
2. Anderson Peters (GRN) 87,38 m
3. Curtis Thompson (USA) 86,67 m
Decatlón:
1. Leo Neugebauer (GER) 8804 puntos
2. Ayden Owens-Delerme (PUR) 8784
3. Kyle Garland (USA) 8703
4x100 m:
1. Estados Unidos 37.29
2. Canadá 37.55
3.
Países Bajos 37,81
4x400 m:
1. Botsuana 2:57.76
2. Estados Unidos 2:57.83
3. Sudáfrica 2:57.83
Maratón:
1. Alphonce Simbu (TAN) 2:09:48
2. Amanal Petros (GER) 2:09:48
3. Iliass Aouani (ITA) 2:09:53
20 km marcha:
1. Caio Bonfim (BRA) 1:18:35
2. Wang Zhaozhao (CHN) 1:18:43
3. Paul McGrath (ESP) 1:18:45
35 km marcha:
1. Evan Dunfee (CAN) 2:28:22
2. Caio Bonfim (BRA) 2:28:55
3. Hayato Katsuki (JPN) 2:29:16
- MIXTO
4x400 m:
1. Estados Unidos 3:08.80
2. Países Bajos 3:09.96
3. Bélgica 3:10.61
