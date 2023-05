Podoroska arranca en Roland Garros con gran victoria, Facundo Díaz eliminado

Semifinalista de Roland Garros en 2020, la argentina Nadia Podoroska, 103ª jugadora mundial, arrancó este domingo con una contundente victoria sobre la francesa Jessika Ponchet (123ª), 6-0 y 6-2, mientras que su compatriota y debutante Facundo Díaz Acosta (137º) cayó en cinco sets.

Podoroska, única representante argentina en el cuadro femenino, pisó fuerte en su regreso a Roland Garros, donde ha conseguido sus mayores éxitos. A la semifinal individual de 2020 se suma la de dobles de 2021.

La argentina, con gafas de sol y gorra en una soleada mañana, cerró su duelo en una hora y dos minutos, aprovechando cinco de sus siete bolas de rotura ante una rival que tuvo dos y las desaprovechó.

"Sensaciones muy positivas, creo que jugué un gran partido de principio a fin. A ella la conozco bastante, creo que le pesó jugar la localía, estaba nerviosa", dijo Podoroska.

Jugará en segunda ronda contra la rusa Karolina Muchova (42ª), que sorprendió a la griega Maria Sakkari (8ª); 7-6 (7/5) y 7-5.

Debutante en un Grand Slam, Facundo Díaz Acosta, de 22 años y repescado para el cuadro principal como 'lucky loser' de la clasificación, cayó en cinco mangas ante el australiano Jason Kubler (68º); 1-6, 6-3, 6-4, 2-6 y 6-1 en tres horas y 24 minutos.

"A veces me costó concentrarme, mi objetivo era disfrutar y ganar experiencia en estos torneos y me voy muy contento por haber disfrutado por algunos momentos. No me olvidaré de este primer Grand Slam", dijo.

En el cuadro masculino competirán otros nueve argentinos: Diego Schwartzman (93º), Sebastián Báez (44º), Genaro Alberto Olivieri (227º), Francisco Cerúndolo (28º), Thiago Agustín Tirante (153º), Federico Coria (94º), Pedro Cachín (63º), Tomás Etcheverry (46º) y Guido Pella (421º).

Pm/mcd/dr

AFP