¿Podrá Benn-Eubank Jr. cumplir con las expectativas? Multas y drama familiar marcan pelea británica

LONDRES (AP) — Han vendido más entradas que sus padres. Ahora, depende de Chris Eubank Jr. y Conor Benn cumplir con lo que un promotor dijo que podría ser el “Hagler-Hearns británico".

Se enfrentarán el sábado por la noche ante más de 65.000 fanáticos en un estadio Tottenham Hotspur con entradas agotadas en un combate de peso mediano, más de 30 años después de que sus padres iniciaran la rivalidad familiar con dos memorables peleas.

Para una pelea sin títulos en juego, Eubank Jr. y Benn han logrado generar mucho interés.

El último giro se produjo el viernes, cuando Eubank Jr. pesó media onza (14 gramos) por encima del límite de 160 libras (72,5 kilogramos). Eso significa, según el contrato de la pelea, que pagará una multa de 375.000 libras (500.000 dólares) a Benn, según Eddie Hearn, el promotor de Benn.

Benn, quien pesó 156,4 libras, inmediatamente publicó un video y dijo: “muéstrame el dinero”.

Eubank Jr. publicó su propio video, mostrando sus esfuerzos sudorosos para perder peso. “El dolor es temporal... La gloria es para siempre”, escribió.

Su combate estaba programado para 2022, pero fue cancelado después de que la prueba de orina voluntaria de Benn mostrara trazas del fármaco de fertilidad Clomifeno, una sustancia prohibida que aumenta los niveles de testosterona mientras quema grasa.

Benn argumentó con éxito que su consumo de huevos elevó sus niveles de testosterona.

En su primer encuentro con los medios, Eubank Jr. sacó un huevo y golpeó el lado derecho de la cara de Benn. Fue costoso. La Junta de Control de Boxeo Británica lo multó con 100.000 libras (130.000 dólares).

El padre de Eubank Jr. luego calificó las payasadas de su hijo como “una desgracia". Mientras tanto, Nigel Benn ha permanecido como un confidente cercano al lado de su hijo en la preparación.

Eubank Jr. es posiblemente el más carismático de los dos, y la conferencia de prensa final del jueves proporcionó un ejemplo.

El peleador de 35 años respondió a un comentario verbal de Benn — “Solo concéntrate en perder peso, gordito” — volviéndose filosófico.

“El peso es doloroso. Estoy con dolor ahora mismo”, dijo Eubank Jr. “La pregunta que me hago es ‘¿Qué es el dolor?’”

Benn interrumpió con “Oh, cállate, Chris”. Pero Eubank Jr. continuó hablando sobre la muerte de su hermano en 2021 y su tensa relación tensa con su padre.

“Tengo un hermano de 31 años, está enterrado en el desierto en Dubái, eso es dolor”, dijo Eubank Jr. “Tengo a su hijo, Raheem. Él pregunta, ‘¿Por qué no puedo ver a mi papá? ¿Por qué no me lleva a la escuela?’ Eso es dolor”.

“Mi propio padre — un hombre al que idolatré toda mi vida y no me habla. No hemos hablado en años, y él piensa que soy una desgracia. Estas cosas son lo que el dolor es para mí. Y si puedo lidiar con todas estas pruebas y tribulaciones, entonces la pérdida de peso y la cláusula de rehidratación, estas son todas cosas que no son un problema".

En noviembre de 1990, Chris Eubank venció a Nigel Benn por detención en el noveno asalto en Birmingham para llevarse el título de peso mediano de la OMB. La revancha fue tres años después ante 45.000 fanáticos en Old Trafford. No estuvo a la altura del primer encuentro y terminó en un empate por decisión dividida. Ambos peleadores retuvieron sus respectivos títulos de peso supermediano.

Ni Eubank Jr. (34-tres, 25 KOs) ni Benn (23-0, 14 KOs) han tenido un título mundial importante.

Eubank Jr., de 35 años, peleó por última vez en octubre, noqueando al polaco Kamil Szeremeta en el séptimo asalto en Arabia Saudí.

Benn ha pasado la mayor parte de su carrera como peso welter, pero acordó subir a peso mediano. Ha dicho que su única solicitud fue un ring de 18 pies (5 metros y medio), en lugar del estándar de 20 pies (6 metros).

Aunque está invicto, Benn, de 28 años, ha tenido que soportar las críticas sobre la calidad de sus oponentes.

Un estadio lleno y una audiencia mundial también serán un paso adelante para Benn, cuyas dos últimas peleas fueron en salones de hotel — en Orlando y Las Vegas — mientras limpiaba su nombre de la prueba de drogas positiva.

Benn no ha peleado en casi 14 meses desde una decisión unánime sobre Peter Dobson en Las Vegas.

“No hay presión, vivo para esto”, dijo Benn el jueves.

Es boxeo, por lo que una revancha siempre es una posibilidad. También se conjetura que el ganador podría medirse contra Canelo Álvarez.

