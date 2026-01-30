¿Podrá el Arsenal aguantar la presión y lograr al fin el título de Premier League

Líder tanto de la Premier League como de la Champions y vivo en los dos torneos coperos nacionales, los aficionados del Arsenal sueñan con títulos, ¿pero podrá el equipo de Mikel Arteta aguantar la presión en tantos frentes y volver a conquistar la liga, que se le escapa desde hace 22 años?

El pasado fin de semana, los Gunners perdieron 3-2 contra el Manchester United, lo que ha reabierto el debate sobre la fragilidad mental de un equipo que flaquea en los finales de temporada y cuyo último título de Premier League se remonta a 2004.

Los londinenses, que han dominado claramente la primera mitad de la temporada, mantienen aún cuatro puntos de ventaja sobre Manchester City y Aston Villa a falta de 15 jornadas para el final del campeonato, pero se están quedando sin colchón de seguridad.

Este fin de semana, además, visitan a un Leeds necesitado de puntos, mientras que el City juega contra el Tottenham y el Aston Villa recibe al Brentford en Birmingham.

- Dudas sobre la fortaleza mental del equipo -

"Sigue habiendo dudas sobre la fortaleza mental del equipo", declaró tras la derrota contra el United el francés Patrick Vieira, uno de los pilares del legendario Arsenal que dominó la Premier en los años 1990 y principios de los 2000.

"Tienen que entender que, cuando están en el campo, deben jugar con más energía y asumir más riesgos. Tienen la calidad", insistió el que fuera poderoso mediocentro de los Gunners.

El Arsenal acabó subcampeón en las últimas tres temporadas y su último trofeo se remonta al primer año de Arteta en el banquillo, hace ya seis años (la FA Cup de 2020).

En las tres últimas jornadas de la Premier, el Arsenal empató contra Liverpool y Nottingham Forest y perdió frente a un United que no ganaba en el Emirates desde 2019, en un partido en el que los londinenses encajaron tres goles por primera vez en tres años.

"Tenemos que mostrar la fortaleza mental que tenemos sobre el césped cuando llega el día de partido", reclamó el propio Arteta.

"Hemos perdido un partido... Vamos a ver cómo reaccionamos a eso, pero estoy convencido, porque conozco muy bien a mis jugadores y sé cuanto lo desean (el título) que vamos a reaccionar de inmediato", añadió.

- Saka, lejos de su nivel -

Los problemas de lucidez en el último tercio de la cancha no es algo nuevo en el Arsenal: ningún jugador supera los cinco goles y más de la mitad de los que ha anotado esta temporada llegaron a balón parado o por autogoles de los rivales.

El fichaje en el inicio de temporada del sueco Viktor Gyökeres no ha supuesto la solución a la búsqueda de Arteta de un 9 que le garantice goles.

Y la gran estrella del equipo, el internacional Bukayo Saka, hace 13 partidos que no marca.

Quizá la solución sea Gabriel Jesus, pero al brasileño le está costando recuperar el ritmo tras reaparecer en diciembre una vez recuperado de una grave lesión de rodilla.

- Tropiezos de los rivales -

Hasta ahora, el Arsenal se ha visto beneficiado por la irregularidad de sus rivales: el City volvió a ganar el pasado fin de semana (2-0 al Wolverhampton) tras una racha de tres empates y una derrota en el campeonato inglés.

El Aston Villa tampoco encuentra la regularidad necesaria, con dos victorias, otras tantas derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas.

Y Manchester United (4º con 38 puntos), Chelsea (37) y Liverpool (36) están muy lejos del Arsenal (50 unidades) y parecen fuera de la carrera por el título.

"El camino no siempre va a ser sencillo, habrá altibajos", advirtió Saka. "Nos toca a nosotros mostrar nuestro carácter la próxima semana", añadió.

Si el Arsenal consigue restablecer el orden, tendrá más cerca el ansiado título.