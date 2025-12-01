¿Podrán los 76ers volver a competir con un Joel Embiid lesionado y envejecido junto a Paul George?

FILADELFIA (AP) — Tyrese Maxey intentó animarse después de una derrota en doble tiempo extra de los 76ers al planificar una noche de videojuegos.

Antes de salir del vestuario, Maxey compartió algunas historias con su compañero Jared McCain sobre cómo es jugar contra Stephen Curry de Golden State. La temporada de novato de McCain se vio interrumpida por una lesión y sus ojos casi se salieron de sus órbitas cuando revisó el calendario de esta semana y se dio cuenta de que podría tener la oportunidad de jugar contra el dos veces MVP de la NBA. A sus 25 años, Maxey asumió su papel de mentor y advirtió que Curry es alguien difícil de defender.

Un poco antes, V.J. Edgecombe analizó su juego vestido con pantalones cortos del ‘draft combine’ de la NBA, un buen ajuste y un recordatorio adecuado de que el preciado novato y selección número tres aún está a meses de salir de la universidad, incluso cuando ha tenido partidos que han mostrado un potencial de futuro All-Star.

¿Qué es ser joven en la NBA?

Maxey parece un curtido veterano en comparación con McCain, de 21 años, y Edgecombe, de 20. El trío de seleccionados en la primera ronda —Maxey no solo es un All-Star sino que avanza hacia el estatus de All-NBA— le da a los Sixers el tipo de talento fresco alrededor del cual podrían construir un contendiente perenne a los playoffs.

Son las escenas alrededor del resto del vestuario las que nuevamente tienen a los 76ers atascados en la NBA.

Ahí está Paul George, de 35 años, poniéndose una manga sobre su pierna izquierda para ayudar en su recuperación de otra lesión más en una lista que le costó la mayor parte de su primera temporada y algo más con los 76ers.

Unos 65 minutos después del pitido final, un Joel Embiid abatido salió del fondo hacia su casillero, puso sus manos detrás de su espalda y respondió más preguntas —las que han definido su carrera plagada de lesiones— sobre cómo se siente, cuáles son los próximos pasos, los obstáculos en su recuperación de... ¿qué es esta vez? Ah, sí, una rodilla derecha adolorida.

"No quiero hablar sobre lesiones", dijo Embiid.

Pero lo hizo, porque es el tema dominante tanto de su carrera como de una temporada de los Sixers que está tambaleándose tanto entre la esperanza y la emoción por sus jóvenes escoltas y otro fracaso debido a los innumerables problemas de salud de sus envejecidos, costosos y lesionados pilares de la franquicia.

La derrota de los 76ers ante Atlanta fue notable, no solo por el cuarto juego de 40 puntos de Maxey en la temporada, sino porque marcó la primera vez esta temporada que el trío de Maxey, Embiid y George comenzó un partido juntos. Las primeras críticas fueron mixtas: Embiid anotó 18 puntos en un máximo de temporada de 30 minutos (pero se sentó durante todo el segundo tiempo extra) y George anotó 16 puntos (aunque falló seis de ocho triples). Las lesiones de Embiid le han robado al defensor de élite su movilidad. Maxey, un tirador de tiros libres del 88%, falló dos desde la línea que podrían haber ampliado la ventaja a cuatro, pero en cambio le costaron a los Sixers en los últimos segundos del tiempo extra. Jugó 52 minutos.

Los 76ers tienen un récord de 10-9 de cara a una semana con cuatro juegos contra Washington, dos días seguidos contra Golden State y Milwaukee y el domingo contra los Lakers de Los Ángeles. Es probable que George y Embiid no jueguen en al menos uno de los partidos seguidos (están de gira el viernes contra los Bucks) y un juego contra los Wizards, que apenas tienen dos victorias, debería ser ganable sin ellos.

Debería serlo, por supuesto. Sin Embiid, George y Edgecombe (tensión en la pantorrilla izquierda), los 76ers estuvieron detrás por hasta 46 puntos la semana pasada en una derrota en casa ante Orlando.

El entrenador Nick Nurse ha aceptado desde hace tiempo que jugar con esencialmente un nuevo plantel cada noche es parte del trato al entrenar a los Sixers —pregúntenle a Doc Rivers o Brett Brown sobre esos desafíos. Incluso cuando tiene a Dominick Barlow o Andre Drummond en la alineación titular, Nurse ha mantenido a los Sixers a flote y en la conversación muy temprana de ir los playoffs de la Conferencia Este.

Nurse sabe que los Sixers únicamente llegarán tan lejos como Embiid —y en menor medida, George— los lleve.

George está en el segundo año de un contrato de cuatro años y US$212 millones y los 76ers firmaron a Embiid en 2024 con una extensión de tres años y US$193 millones que no entra en vigor hasta la próxima temporada.

Eso es mucho dinero y muchos años dedicados a dos jugadores que no juegan muchos partidos.

Embiid, de 31 años, ha jugado en apenas siete de 19 juegos después de que se vio limitado a 19 la temporada pasada y se sometió a una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda en abril tras una temporada plagada de lesiones.

Ahora que los Sixers finalmente tienen un anotador explosivo genuino como Maxey, Embiid ya no es el tipo de jugador MVP, como lo fue cuando ganó el premio en 2023.

"Me siento mal", dijo Embiid. “Es desafortunado. Solo puedes controlar lo que puedes controlar. Si alguien piensa que no quiero jugar cada juego, ese es su problema. La historia ha demostrado que haré cualquier cosa para jugar solo un juego de baloncesto”.

Si Embiid alguna vez logra estabilizarse, tal vez los Sixers puedan hacer algo de ruido al final de la temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes