Podría haber 2.000 nuevos contagios por vih al día debido a los recortes en usaid, según onusida

GINEBRA, 24 mar (Reuters) - Podría haber 2.000 nuevas infecciones por VIH cada día en todo el mundo debido a los recortes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dijo el lunes la agencia de Naciones Unidas para el sida (ONUSIDA).

«Si la ayuda de Estados Unidos no se restablece y no se sustituye por otros fondos, y no hemos oído hablar de otros Estados que se comprometan a cubrir el vacío, habría 6,3 millones más de muertes relacionadas con el sida en los próximos 4 años», dijo el lunes a los periodistas en Ginebra Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Ludwig Burger; edición en español de Jorge Ollero Castela)