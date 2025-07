¿Podría una condena menor significar una mayor rehabilitación pública para Sean “Diddy” Combs?

Durante casi dos años, un desfile incesante de acusaciones y revelaciones ha devastado y desmantelado la reputación cuidadosamente cultivada de Sean "Diddy" Combs como un afable empresario famoso, anfitrión de fiestas llenas de celebridades, ganador de un Grammy, ejecutivo musical, embajador de marca y estrella de la televisión.

Esto culminó en un veredicto el miércoles que absolvió a Combs de los cargos más graves de tráfico sexual, aunque lo declaró culpable de dos cargos menores relacionados con prostitución. Las alturas estratosféricas de su vida anterior pueden ser imposibles de recuperar, pero la pregunta sigue siendo si una condena parcial podría significar una rehabilitación pública o si el daño ha sido demasiado.

Evan Nierman, director general y presidente de la firma de relaciones públicas de crisis Red Banyan, comentó: "Combs logró evitar convertirse en el próximo R. Kelly", refiriéndose al astro del R&B condenado por cargos similares de tráfico sexual como aquellos de los que Combs fue absuelto.

Combs, de 55 años, aún no ha sido sentenciado y enfrenta un posible tiempo en prisión, pero ya no está en peligro de pasar la mayor parte del resto de su vida tras las rejas. Aunque la ley permite una sentencia de prisión de hasta diez años, los abogados del caso dijeron en documentos judiciales que las pautas sugieren entre 21 meses o más de cinco años.

"Este es un resultado muy positivo en general para él. Y le da la oportunidad de intentar reconstruir su vida", expresó Nierman. "No será lo mismo, pero al menos probablemente estará ahí afuera en el mundo y podrá seguir adelante".

Las bromas que “lo perseguirán para siempre”

El caso tuvo un amplio alcance en los medios, lo que convirtió a Combs en un chiste y en un villano. Los programas de entrevistas, "Saturday Night Live" y los usuarios de redes sociales lo aprovecharon para hacer bromas sobre "freak-offs" y las enormes cantidades de aceite para bebés que tenía para sus maratones sexuales.

"Definitivamente, hay términos que ahora se han convertido en parte del léxico popular que nunca existieron antes del juicio de Diddy, incluyendo cosas como 'freak-off'", señaló Nierman. "Las imágenes que se pintaron en el juicio y algunas de las pruebas que se presentaron se quedarán con él por mucho tiempo".

Danny Deraney, quien ha trabajado en crisis de imagen de celebridades como director general de Deraney Public Relations, coincidió.

"Las bromas lo perseguirán para siempre", dijo Deraney.

Manejar la narrativa pública, algo en lo que Combs ha sobresalido anteriormente, será esencial. Podría presentarse como un sobreviviente duro que enfrentó a las autoridades y salió adelante, o como un cristiano arrepentido en busca de redención, o ambos.

"Es algo poderoso para el magnate del hip hop salir en público y presumir que venció a las autoridades y que intentaron atraparlo y fracasaron", comentó Nierman.

“Definitivamente, podría verlo inclinándose hacia eso”.

Nierman dijo que la lucha “ahora se convertirá en parte de la mitología de Sean Combs”.

Combs cayó de rodillas y rezó en la sala del tribunal después de ser absuelto el miércoles de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado. El momento, según todos los informes, fue espontáneo, pero también podría interpretarse como el comienzo de una narrativa de resurgimiento.

“No importa de qué te acusen, es lo que haces para redimirte en el camino de regreso”, dijo Deraney. “¿Se puede redimir? ¿Los cargos de los que fue declarado culpable son pesados? Es difícil decirlo; otras personas han tenido estos cargos sobre sus cabezas y pudieron seguir adelante”.

La gran caída

Combs ha estado tras las rejas desde su arresto en septiembre y permanecerá encarcelado mientras espera la sentencia.

Su larga caída reputacional comenzó cuando su exnovia de mucho tiempo y cantante de R&B Cassie, la testigo clave del juicio penal, lo demandó en noviembre de 2023, alegando años de abuso sexual y físico. Llegó a un acuerdo al día siguiente por US$20 millones, pero la demanda desató una tormenta de acusaciones similares de otras mujeres y hombres. La mayoría de las demandas aún están pendientes.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Cassie, cuyo nombre verdadero es Casandra Ventura.

La revelación el año pasado de una importante investigación federal de tráfico sexual el día de una redada en las casas de Combs en ambas costas de Estados Unidos llevó las acusaciones más graves y a que el caso se difundiera más. La posterior revelación de que las autoridades habían incautado 1000 botellas de aceite para bebé y otros lubricantes entró inmediatamente en la cultura popular.

También se volvió a vincular a famosos con Diddy por sus asociaciones pasadas, aunque ninguno más fue implicado en las acusaciones penales.

La filtración en mayo de 2024 de un video de Combs golpeando a Cassie en un pasillo de un hotel de Los Ángeles ocho años antes fue, sin duda, igual de dañina, si no más, que la ola inicial de acusaciones. Provocó una rara disculpa pública, en un video presentado con sinceridad en Instagram dos días después.

Nierman calificó el video, mostrado en el juicio, como “algo que la gente no va a olvidar”.

Poco después de la disculpa de Combs, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, solicitó que devolviera una llave de la ciudad que había recibido en una ceremonia en 2023. La Universidad de Howard revocó un título honorífico que le había otorgado y terminó un programa de becas en su nombre.

Vendió su participación en Revolt, la compañía de medios que había fundado más de una década antes.

Combs no está por recuperar la llave, ni el título, pero podría recoger los pedazos de su reputación para salvar algo de ella.

Deraney dijo que puede requerir "algún tipo de momento de reflexión donde asuma la responsabilidad".

"Realmente, lo que va a determinar si va a prisión, ¿lo cambiará?", dijo Deraney. "¿Ha cambiado en algo durante todo este proceso? No lo sé".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.