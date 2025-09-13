Pogacar busca resarcirse en Montreal tras la frustración en Quebec

Tadej Pogacar quedó frustrado el viernes en el Gran Premio de Quebec, una carrera que se le ha resistido desde su debut victorioso en 2019, por lo que buscará revancha el domingo en Montreal, la segunda y última cita del World Tour en Canadá este fin de semana.

El esloveno, ganador de la prueba en 2019 y 2022, se siente cómodo en las empinadas pendientes del Mont-Royal.

El campeón del mundo no logró imponerse el viernes en las calles de Quebec, sin poder marcar la diferencia en la Côte de la Montagne frente al emblemático Château Frontenac, y sin éxito en sus intentos de alcanzar a un grupo de seis escapados del que salió victorioso el francés Julian Alaphilippe.

El cuatro veces ganador del Tour de Francia llegó a Canadá a principios de semana con cautela, reconociendo que tras el final de la Grande Boucle y un mes y medio sin competir, no sabía "si sus piernas responderían".

El viernes, tras conformarse con la falta de cooperación de los demás líderes en la persecución de Alaphilippe y los escapados del día, el líder del UAE terminó 29º, pero demostró que sigue muy cerca de su mejor nivel.

Pogacar espera recuperar su mejor forma física para finales de mes, en los Campeonatos del Mundo que se disputarán en Kigali, Ruanda.

"Es extremadamente complicado alcanzar tres picos de forma en una misma temporada", explicó el esloveno, que se mostró muy competitivo en las clásicas de primavera —ganador del Tour de Flandes y en Lieja— antes de dominar con claridad el Tour de Francia.

Sin embargo, la condición física no lo es todo.

El viernes, el equipo emiratí —que ya acumula 83 victorias desde comienzos de año— podría haber elegido la táctica incorrecta, según bromeó uno de sus corredores a la AFP: "A veces corremos demasiado según lo que dice Tadej durante la carrera sobre su estado".

No cabe duda de que el equipo emiratí no se dormirá en los laureles tras el viernes, a pesar del segundo puesto logrado por Pavel Sivakov, quien se declaró "contento con este podio".

El domingo en Montreal, sobre un recorrido con un importante desnivel positivo, UAE podrá imponer el ritmo que desee para favorecer los planes de su líder.

"Habrá que sufrir", advierte el belga Arnaud De Lie, octavo en Quebec, quien deberá apretar los dientes el domingo para mantenerse en contacto con los mejores en las largas subidas del Mont-Royal, que será escenario de los Campeonatos del Mundo el próximo año.

