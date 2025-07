Pogacar choca contra auto del equipo de Vingegaard antes de la salida de la etapa del Tour

Por Julien Pretot

COURCHEVEL, Francia, 24 jul (Reuters) - El líder de la clasificación general del Tour de Francia, Tadej Pogacar, sufrió un gran susto el jueves al chocar con el auto de equipo de su principal rival, Jonas Vingegaard, antes de la salida de la 18ª etapa, un brutal recorrido de montaña desde Vif hasta el Col de la Loze.

"Íbamos hacia la línea de salida y los autos también iban (...) íbamos detrás del auto (del Visma-Lease a Bike), quizá demasiado cerca y de repente (...) no sé si quería frenarme, quizás quería comprobar mis frenos", dijo el ciclista esloveno con una sonrisa.

"No estaba preparado porque no vi la razón por la que tuvo que parar de forma urgente, así que chocamos contra el auto, me golpeé (...) pero está bien, estoy bien, estamos bien", añadió.

No quedó claro con quién iba Pogacar cuando chocó contra el vehículo del Visma-Lease a Bike.

Pogacar aventaja al danés Vingegaard en 4 minutos y 15 segundos en la general al comienzo de la 18ª etapa.

(Editado en español por Carlos Serrano)