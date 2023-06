Pogaçar considera que su rival Vingegaard "es el favorito" para ganar el Tour

El ciclista esloveno Tadej Pogaçar se sacó de encima la etiqueta de favorito a la victoria final en la próxima edición del Tour de Francia que comienza el sábado en Bilbao (norte de España) y pasó ese cartel a su gran rival, el danés Jonas Vingegaard, ganador de la carrera el año pasado.

"El objetivo es ganar el Tour, aunque Jonas es el favorito. Estuvo dominador en el Dauphiné aunque dijo que aún no estaba en su mejor nivel. Se puedo uno imaginar qué puede dar en el Tour", declaró el esloveno en conferencia de prensa este jueves.

Pogaçar, vencedor del Tour en 2020 y 2021, fue segundo el año pasado por detrás de Vingegaard. Esta temporada comenzó de manera apoteósica hasta que una caída en la Lieja-Bastoña-Lieja que le provocó una fractura en la muñeca alteró su preparación para la Grande Boucle.

"Me encuentro bien sobre la bicicleta. La muñeca va bien. Aún no he recuperado toda la movilidad. Pasé pruebas médicas el lunes que mostraron que dos de los tres huesos rotos estaban completamente curados. El tercero está necesitando un poco más de tiempo para consolidarse, pero no me molesta en absoluto en el entrenamiento. No tengo dolores", declaró Pogaçar, que regresó a la competición el pasado fin se semana en los campeonatos de su país, ganando tanto la prueba contrarreloj como la de fondo en ruta.

Sobre sus opciones de recuperar el amarillo en París, el ciclista del UAE insistió en que "las piernas están bien y a nivel mental muy bien". "Aprendimos mucho del año pasado, cuando Jonas estuvo más fuerte en algunos momentos de la carrera. Tenemos un equipo muy fuerte este año, todo el mundo está en gran forma. También está bien que tenemos un plan B con Adam (Yates) porque no estoy seguro de estar al 100%".

A diferencia de otros años, esta edición del Tour de Francia comenzará el sábado con una etapa muy dura en los alrededores de Bilbao, con varios puertos de montaña: "El final será muy explosivo. No más de 10 o 15 corredores podrán luchar por la victoria. Cuando reconocí el recorrido estaba muy excitado; ahora con la lesión un poco menos (risas), pero si tengo ocasión de arañar un poco de tiempo aquí o allí, lo haré", advirtió.

