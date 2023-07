Pogacar creyó perder su puesto en el podio y Vingegaard prefiere no cantar victoria

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), que se hundió en la etapa reina del Tour de Francia, este miércoles en los Alpes, en la decimoséptima jornada de la ronda gala, afirmó, tras perder mucho tiempo respecto a su rival danés Jonas Vingegaard (Jumbo), que le saca ahora más de siete minutos en la general, que pensó que había perdido el podio.

"No sé lo que pasó. Llegué al principio de la última ascensión completamente vacío. Comí bien, pero llegó hasta mis piernas. Estoy extremadamente decepcionado", afirmó Pogacar, que había sufrido una caída poco antes.

Pogacar, que se hundió a 14 km de la meta, en el inicio de la ascensión al duro puerto final de Col de la Loze, de categoría especial, entró en el puesto 22, a 5:47 del líder danés, que fue cuarto en la etapa, a 1:58 del ganador de la jornada, el austríaco Felix Gall (AG2r Citroen).

De este modo, Pogacar sigue segundo en la general, pero a 7:35 de Vingegaard, por lo que el Tour parece sentenciado en favor del escandinavo, a falta de cuatro etapas.

"Si me recupero de hoy, quiero ofrecer una victoria de etapa a mi equipo. Antes de la última ascensión, me dije que tal vez perdería mi puesto en el podio, pero he contado con el apoyo de mi equipo y sigo segundo", añadió el esloveno.

Si se cumplen los pronósticos, Vingegaard igualaría a Pogacar en dos triunfos en el Tour de Francia, después de que el danés se hiciera con el primero en 2022, mientras que el esloveno había ganado los dos anteriores.

Pero Vingegaard, fiel a su carácter, prefiere ser cauto y no cantar victoria antes de tiempo.

"Es una sensación de alivio, ya que tener más de siete minutos de ventaja es formidable. Pero todavía quedan etapas con trampa. Creo que Pogacar no abandona nunca y va a intentar algo y tengo que estar concentrado para reaccionar", dijo el danés.

