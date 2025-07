Pogacar devuelve el liderato a Van der Poel en etapa ganada por Ben Healy

El irlandés Ben Healy se impuso en solitario en la sexta etapa del Tour de Francia, este jueves en Vire (oeste), donde el neerlandés Mathieu van der Poel recuperó por un segundo el maillot amarillo que había cedido la víspera a Tadej Pogacar.

Escapado junto a Van der Poel y a otros seis corredores, el irlandés de 24 años sorprendió a sus compañeros de fuga -uno de ellos el colombiano Harold Tejada (XDS-Astana)- atacando en solitario a 42,5 km meta para lograr su primera victoria en la 'Grande Boucle' y su décimo triunfo como profesional.

El corredor del EF Education, que había ganado una etapa del Giro de Italia hace dos años después de otra escapada en solitario, se impuso con casi tres minutos de ventaja sobre el campeón de Estados Unidos, Quinn Simmons, y el suizo Michael Storer.

Consuelo para el EF Education

Para Healy fue la mejor victoria de su carrera. Un bálsamo para su equipo EF Education, privado de su jefe de filas, el ecuatoriano Richard Carapaz justo antes del inicio del Tour.

"Crecí viendo el Tour por televisión y soñando con participar algún día, así que ganar una etapa es simplemente increíble", declaró Healy.

"He trabajado mucho para esto, no solamente este año, sino desde siempre. Son horas de sacrificio que por fin dan sus frutos", añadió este infatigable corredor con aspecto de músico de pub, con media melena, pequeña barba y tres aros en la oreja.

En la general, Remco Evenepoel es tercero a 43 segundos de 'MVDP', el francés Kévin Vauquelin es cuarto a un minuto, y el danés Jonas Vingegaard quinto a 1:14.

Ese último había sido el principal perdedor entre los favoritos en la contrarreloj del miércoles en Caen.

Pogacar cede sus maillots

Pogacar, bien protegido en el seno del pelotón, sabía que ceder el maillot amarillo le evitaría el protocolo de los podios. Además, quedó más liberado al ceder también los maillots verde de la regularidad y de lunares de la montaña. El miércoles, Pogacar se había convertido en el quinto corredor de la historia en liderar a la vez la general, la clasificación por puntos y la de mejor escalador. Pogacar no oculta su intención de economizar esfuerzos lo máximo posible. En el Tour, sus conferencias de prensa las solventa con respuestas cortas, mientras que otros corredores, como Van der Poel o Evenepoel, no tienen problema en extenderse durante varios minutos. Van der Poel recupera así el amarillo en la víspera de la llegada al Muro de Bretaña, donde ganó una etapa en 2021. "Mañana será una jornada bonita, pero será difícil ganar de nuevo ya que hoy he sufrido mucho", afirmó el neerlandés, que dijo haberse visto "realmente al límite por el calor" y "casi con calambres". La victoria de 2021 permitió a Van der Poel vestirse por primera vez con el maillot amarillo, un logro que su mítico abuelo, el francés Raymond Poulidor, no pudo conseguir nunca. "Es un lugar especial para mí, pero ves cómo corren Tadej o incluso (Jonas) Vingegaard, va a ser muy difícil para mí, como para los demás, poder seguirles", avanzó 'MVDP'. jk-bdu/iga-dr/das