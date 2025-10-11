Pogacar hace historia como primer ciclista en ganar Giro de Lombardía por quinta vez consecutiva

El esloveno Tadej Pogacar no tiene límites y este sábado se convirtió, con su triunfo en el Giro de Lombardía, en el primer ciclista de la historia en ganar un mismo Monumento, las clásicas más importantes, por quinta vez consecutiva.

Gran favorito a la victoria, el esloveno de 27 años atacó a 38 km de la llegada a Bérgamo y cruzó en solitario la línea de meta, con casi dos minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, que como pasó recientemente en el Mundial y en el Campeonato de Europa, se tuvo que conformar con la plata, por detrás de Pogacar.

