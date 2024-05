Pogacar se siente "acostumbrado a ser el favorito"

La estrella eslovena del ciclismo Tadej Pogacar señaló este jueves que está "acostumbrado a ser el favorito" en todas las carreras en las que participa y que por eso no siente presión añadida de cara al Giro de Italia, que comienza el sábado.

"Cada vez que tomo la salida en una carrera, se dice de mí que soy el favorito. Estoy acostumbrado a serlo, he aprendido a vivir con ello y estoy preparado. Sé que todos querrán vencerme y que mi equipo será el que deba controlar la carrera", afirmó Pogacar en una videoconferencia de prensa a dos días del inicio del Giro.

"Desde mi primer título en el Tour de Francia [en 2020], mi vida cambió. Ahora la presión está ahí, en cada carrera. Pero lo tomo como algo bueno. Será igual en el Tour de Francia. Tenemos que seguir nuestro plan y calcular nuestras fuerzas para tener el suficiente combustible para llegar hasta el final", añadió el hombre que aspira a ser el primero desde Marco Pantani en 1998 en ganar Giro y Tour el mismo año.

Pero pese a ser el gran favorito, Pogacar cree que no es justo que todos los focos se dirijan únicamente hacia él: "Es irrespetuoso para los demás corredores. Todo el mundo ha trabajado duro y quiere ganar. Y es posible".

"Pero quizás es también mi culpa", admitió, aludiendo a sus exhibiciones de fuerza en las Strade Bianche, la Volta a Cataluña o la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

"Desde Lieja, he tenido sesiones muy buenas de entrenamiento, un poco de go kart también y he pasado tiempo en familia. Ha ido rápido. Ahora estoy deseando que todo comience", indicó el líder del equipo UAE.

Entre sus grandes rivales en este Giro cita a dos veteranos, el francés Romain Bardet y el británico Geraint Thomas.

Si bien se mantiene prudencia porque "muchas cosas pueden pasar en tres semanas", Pogacar consideró que tendrá "menos estrés" en el Giro que en el Tour. Lo que sí dejó claro es que solo piensa en el título: "Tengo todavía más hambre que de costumbre".

