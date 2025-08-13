Pogba, Ansu, Aubameyang, Chevallier... Los fichajes a seguir en la Ligue 1

Paul Pogba por primera vez en el campeonato francés o el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang al Marsella son dos de las principales novedades de la Ligue 1, que comenzará el próximo viernes.

Pogba descubre la Ligue 1

A sus 32 años, el centrocampista Paul Pogba, campeón del Mundo en 2018 y uno de los jugadores más destacados de los Bleus en la última década, jugará por primera vez en el campeonato francés.

Tras dos años sin jugar por las lesiones y luego de cumplir una sanción por dopaje cuando jugaba en la Juventus, Pogba buscará en Mónaco un regreso a la élite que incluso le pueda llevar a la selección de cara al Mundial de 2026.

Y el Mónaco cuenta con Pogba para tratar de luchar por el campeonato con el todopoderoso PSG y hacer una buena temporada en Europa.

Para ello, se ha reforzado también con el centrocampista inglés Eric Dier (procedente del Bayern Múnich) y con el delantero Ansu Fati, gran promesa del Barcelona y de la selección española hasta que una lesión de rodilla frenó su carrera.

Como Pogba, Ansu necesita minutos para volver a su nivel y espera encontrarlos en el Principado.

'Auba' hace soñar al Marsella

Tras triunfar sobre todo en Alemania (Borussia Dortmund) e Inglaterra (Arsenal), Pierre-Emerick Aubameyang jugó una temporada en Marsella (2023-2024), anotando 30 goles en 51 partidos.

Su posterior marcha al fútbol saudita parecía alejar al delantero gabonés del fútbol de élite, pero el Marsella lo ha recuperado para garantizarse goles con los que intentar plantar cara al PSG y luchar en la Champions, torneo al que regresa en su fase principal tras dos años de ausencia.

Aubameyang, no obstante, tiene ya 36 años y habrá que ver cómo encaja en el esquema de juego de Roberto de Zerbi.

Para acompañarle en el ataque, el Marsella ha fichado al brasileño Igor Paixao, quien destacó la temporada pasada en la liga neerlandesa, con 16 goles y 14 asistencias en 34 partidos, y por el que los franceses han pagado 30 millones de euros al Feyenoord.

Chevalier al PSG, ¿y Donnarumma?

Como sucede desde la llegada del entrenador español Luis Enrique hace ahora dos años, el PSG ha cambiado de política deportiva, olvidando los años de los fichajes rutilantes y apostando por jugadores jóvenes y hambrientos, además debilitando a sus rivales en el fútbol francés.

El último caso es el de Lucas Chevalier.

La llegada procedente del Lille del portero de 23 años ha empujado al italiano Gianluigi Donnarumma a la puerta de salida del club, apenas unos meses después de haber cerrado una temporada histórica.

Otro regreso: Olivier Giroud

El de Aubameyang no es el único regreso sonado al campeonato francés: antes de su exitosa década en Inglaterra (Arsenal y Chelsea) y su paso por Italia (Milan) y la MLS (Los Angeles FC), Olivier Giroud llevó al modesto Montpellier al título de la Ligue 1, siendo el mejor goleador del campeonato (21 goles), lo que le valió para dar el salto a la Premier League.

Trece años después, Giroud regresa al campeonato galo como máximo goleador histórico de los Blues y cargado de títulos, tanto en sus clubes como en la selección.

A sus casi 39 años, Giroud tratará de ayudar a un Lille que el año pasado pagó la fiesta europea (eliminado en octavos por el Dortmund tras acabar la liguilla en el Top 8) con una quinta plaza en el torneo doméstico que le ha dejado sin Champions este año.

No obstante, el podio estará muy caro en la próxima temporada.

Panichelli, de la segunda española a Europa

Gran revelación de la Segunda División en España el pasado año, cuando estuvo a punto de ascender con el modesto Mirandés tras marcar 21 goles y dar 8 asistencias en 44 partidos, el delantero argentino Joaquín Panichelli, de 22 años y formado en River Plate, espera seguir marcando con el Estrasburgo.

El equipo alsaciano fue la revelación de la temporada pasada y peleó por meterse en Champions hasta el tramo final, cuando flaqueó y finalmente fue séptimo, lo que le dio acceso a la previa de la Conference League, con lo que Panichelli descubrirá Europa.

Para aspirar a objetivos mayores la próxima temporada, el Estrasburgo es uno de los equipos franceses que más se ha reforzado en esta ventana y Panichelli, además, se encontrará con un amplio grupo de sudamericanos, como su compatriota Valentín Barco, el ecuatoriano Kendry Páez (ambos decidos por el Chelsea) y el colombiano Óscar Perea.