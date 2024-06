Pokémon GO Fest cierra su paso por Madrid con 190.000 entrenadores jugadores, el 70% de fuera de España

15/06/2024 Decenas de personas durante el evento Pokemon Go Fest, en el Parque Juan Carlos I, a 15 de junio de 2024, en Madrid (España). Madrid acoge este fin de semana, desde ayer 14 de junio hasta mañana 16 de junio, una edición del evento en vivo Pokémon Go Fest, la cuarta celebrada en Europa por Niantic y The Pokémon Company tras las anteriores en Dortmund, Berlín y Londres. El encuentro reúne en el Parque Juan Carlos I a la comunidad global del videojuego móvil de realidad aumentada. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

Ricardo Rubio - Europa Press