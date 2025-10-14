Pokémon lanza "Leyendas: Z-A" y moderniza su juego de hace casi tres décadas

El nuevo videojuego Pokémon, que sale a la venta el jueves, aporta un soplo de aire fresco a la saga al permitir a los jugadores participar en combates en tiempo real, en una inmensa ciudad inspirada en París.

Por primera vez desde el lanzamiento del juego en 1996, en "Leyendas Pokémon: Z-A" los entrenadores podrán mostrar su destreza en los ataques o esquivar los golpes del adversario durante los duelos de monstruos, en lugar del sistema por turnos de los títulos anteriores.

Esta novedad tendrá probablemente una buena acogida, después de las críticas en los últimos años por su falta de innovación.

Este título, desarrollado por el estudio japonés Game Freak, creador de la saga, y publicado por Nintendo y The Pokémon Company, forma parte de una serie derivada llamada "Leyendas" que comenzó en 2022 con el episodio "Arceus".

Disponible para Switch 1 y 2, "Leyendas Pokémon: Z-A" se desarrolla en una gran metrópolis con aires de París, cuyos edificios recuerdan a la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo.

Como es habitual, los jugadores tendrán que encadenar combates para ir subiendo en la competición, que se organiza en toda la ciudad.

Desde hace casi 30 años, los juegos Pokémon, disponibles en numerosas consolas y dispositivos móviles, arrasan en todo el mundo y han vendido cerca de 490 millones de copias, según cifras de The Pokémon Company.

Estos juegos, inspirados en la tradición japonesa de cazar insectos en verano, consisten en capturar y entrenar a "monstruos de bolsillo" con grandes ojos para que luchen entre sí.

La marca Pokémon, famosa también por sus películas, series de animación y productos derivados, generó US$12.000 millones en ingresos por licencias en 2024, según la consultora License Global, es decir más que el gigante de los juegos Mattel.

