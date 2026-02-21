Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1.500 metros

MILÁN (AP) — La polaca Kamila Sellier debió ser inmovilizada y retirada en una camilla con ruedas de la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán el viernes, después de que la cuchilla del patín de una rival le provocó una herida justo encima del ojo izquierdo.

El percance ocurrió durante la prueba de 1.500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, ganadora de 15 medallas olímpicas, y la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien fue sancionada por un adelantamiento ilegal de carril que incidió en el accidente.

El infortunio le impidió a Sellier avanzar de la ronda de cuartos de final.

La carrera se detuvo mientras Sellier recibía atención. Una gran sábana blanca la cubría para evitar que el público que llenó la arena la viera, en la última noche del patinaje de velocidad en pista corta. Finalmente, la polaca levantó un pulgar hacia la multitud mientras se la llevaban, dejando un rastro de sangre en la última curva de la pista, que los trabajadores tuvieron que limpiar durante la pausa.

Funcionarios polacos indicaron que el ojo de Sellier estaba bien. Se le aplicaron puntos de sutura en la arena antes de trasladarla al hospital para más pruebas.

