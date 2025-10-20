Polémica en Israel tras la suspensión del derbi de Tel Aviv por disturbios

El fútbol israelí vive una gran polémica este lunes horas después de la suspensión del derbi de Tel Aviv que enfrentó el domingo por la noche a Maccabi y Hapoel, como consecuencia de disturbios e incidentes alrededor del estadio.

"Los aficionados comenzaron a provocar a los policías en el exterior antes de entrar en el estadio, donde hubo un espectáculo pirotécnico de extrema gravedad (...) Tras la evacuación del recinto hubo más violencia en el exterior y si no hubo muertos o heridos graves fue gracias a la actuación policial", explicó este lunes un portavoz de la policía israelí a la emisora pública Kan.

La suspensión del partido y la evacuación de las 30.000 personas presentes en el estadio es un episodio que se suma "a la interminable lista de fracasos del ministro (del Interior) Itamar Ben Gvir, incapaz de asegurar un partido de fútbol en el Estado de Israel", denunció el jefe de la oposición, Yair Lapid.

El club Hapoel criticó a la policía a través de X: "Parecía que la policía se preparaba para una guerra y no para un evento deportivo".

El club añadió que "todo el mundo ha visto los videos chocantes en los que niños eran pisoteados por los caballos (de la policía) y a agentes golpeando a los seguidores indiscriminadamente".

"La policía ha tomado el control de la industria (del fútbol) y llamamos a los responsables del fútbol israelí a que pongan fin a esto, de lo contrario no habrá más fútbol aquí", concluyó el club.

El Maccabi, por su parte, se limitó a confirmar en X que el encuentro había sido suspendido.

"Creo que la policía actuó correctamente; se lanzaron decenas de bengalas, policías y civiles resultaron heridos, era un verdadero campo de batalla", reaccionó este lunes el ministro Ben Gvir.

Medios británicos, como The Guardian y BBC dieron la noticia unos días después de que las autoridades del país decidieran, por razones de seguridad, la prohibición a los hinchas del Maccabi de acceder a la cancha del Aston Villa en el partido de Europa League que enfrentará a ambos equipos en Birmingham el próximo 6 de noviembre.

