Polémico jefe de vacunas de la FDA deja la agencia tras provocar la ira de conservadores

WASHINGTON (AP) — El polémico jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) deja la agencia después de un breve mandato que provocó la ira de ejecutivos de biotecnología, grupos de pacientes y aliados conservadores del presidente Donald Trump.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo el martes por la noche en un comunicado que el doctor Vinay Prasad “no quería ser una distracción” y que renunciaba a su función como principal regulador de vacunas de la FDA “para pasar más tiempo con su familia”.

Dos personas familiarizadas con la situación dijeron a The Associated Press que Prasad fue destituido tras varias controversias recientes. Las personas declararon bajo condición de anonimato para hablar de asuntos internos de personal. Hasta el miércoles por la mañana, el médico no había respondido a las solicitudes de comentarios.

Prasad se unió a la FDA en mayo después de trabajar durante años como investigador académico en la Universidad de California en San Francisco, donde criticó frecuentemente el enfoque de la agencia sobre la aprobación de medicamentos y las vacunas contra el Covid-19.

Su enfoque opositor parecía coincidir con el del comisionado de la FDA, Marty Makary, quien elogió repetidamente el trabajo e intelecto de Prasad.

Pero en las últimas semanas, el funcionario se convirtió en un objetivo de activistas de derecha, como Laura Loomer, quien señaló declaraciones anteriores de Prasad donde critica a Trump y elogia al senador independiente liberal Bernie Sanders.

Loomer publicó en X la semana pasada: ”¿Cómo llegó al gobierno de Trump este admirador de Bernie y odiador de Trump???”

El mandatario despidió previamente a varios funcionarios de seguridad nacional un día después de que Loomer planteara preocupaciones sobre su lealtad.

Prasad también generó escrutinio por su manejo de un reciente problema de seguridad en torno a la única terapia génica aprobada para la distrofia muscular de Duchenne.

Bajo su dirección, los envíos de la terapia se detuvieron brevemente tras una serie de muertes de pacientes, aunque se reanudaron el lunes por la noche tras una fuerte oposición de las familias de niños que padecen ese fatal trastorno de desgaste muscular.

Desde hace mucho tiempo, Prasad ha sido escéptico de la terapia y de otros medicamentos para la distrofia muscular que comercializa la farmacéutica Sarepta Therapeutics. Como académico, adquirió prominencia al atacar a la FDA por ser demasiado indulgente en sus estándares de aprobación de medicamentos contra el cáncer y otras nuevas terapias.

Ese enfoque se opone al de los partidarios republicanos de Trump, quienes generalmente favorecen aprobaciones más rápidas y acceso sin restricciones a tratamientos experimentales.

En su primer mandato, Trump firmó la ley “Derecho a Intentar”, una legislación mayormente simbólica que obtuvo el apoyo popular de los conservadores que buscan dar a los pacientes terminales un acceso ampliado a medicamentos no probados.

La decisión de Prasad de pausar la terapia de Sarepta fue criticada la semana pasada por un columnista y el consejo editorial de The Wall Street Journal.

Por otra parte, la división de Prasad emitió este mes cartas de rechazo a tres pequeñas empresas de biotecnología que buscaban la aprobación de nuevas terapias génicas.

Esas terapias han sido adoptadas vigorosamente por muchos de los grupos antiaborto de la base de Trump por su potencial para abordar enfermedades intratables que a veces llevan a los padres a interrumpir embarazos.

El predecesor de Prasad, el doctor Peter Marks, supervisó un notable aumento en las aprobaciones de nuevas terapias génicas, que tienen como objetivo tratar o prevenir enfermedades mediante el reemplazo o modificación de una parte del código genético de los pacientes.

Prasad ha criticado abiertamente el liderazgo de Marks en la FDA, en el que supervisó la aprobación de las primeras vacunas y terapias contra el Covid.

