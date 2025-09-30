Policía alemana detiene a un sirio sospechoso de crímenes contra la humanidad

BERLÍN, 30 sep (Reuters) -

La policía alemana detuvo el martes a un sirio sospechoso de cometer crímenes contra la humanidad, incluidos asesinatos y torturas, jefe de una milicia en 2011 en Alepo, informó la fiscalía. El ciudadano sirio, identificado solo como Anwar S. en consonancia con las leyes alemanas de privacidad, es sospechoso de ser jefe de la "milicia Shabiha" desplegada en Alepo en nombre de los antiguos dirigentes sirios bajo el mando del entonces presidente Bashar al-Asad.

Según los fiscales, en ocho ocasiones entre abril y noviembre de 2011, después de la oración del viernes, el sospechoso y sus milicianos golpearon a civiles con porras, tubos metálicos y otras herramientas para dispersar las protestas. También se cree que se utilizaron descargas eléctricas, añadieron en un comunicado.

Algunos manifestantes fueron entregados a las autoridades policiales y de inteligencia y, mientras estaban detenidos, fueron sometidos a graves abusos, dijeron los fiscales y añadieron que en un caso murió un manifestante. Reuters no pudo ponerse en contacto de inmediato con el abogado de Anwar S. para obtener sus comentarios. Alemania ha perseguido a varios excargos sirios en los últimos años en virtud de leyes de jurisdicción universal que permiten a los fiscales solicitar juicios para sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. (Información de Madeline Chambers; edición de Miranda Murray; editado en español por Patrycja Dobrowolska)