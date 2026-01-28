LA NACION

Policía alemana registra sedes del Deutsche Bank en investigación sobre blanqueo de capitales
BERLÍN, 28 ene (Reuters) - La policía federal alemana llevó a cabo registros en las sedes del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín el miércoles en un caso relacionado con el blanqueo de dinero, según informó el miércoles la fiscalía francfortesa.

A lo largo de los años han aparecido casos de blanqueo de capitales en el mayor prestamista de Alemania, lo que ha provocado el escrutinio de los reguladores, multas y redadas policiales.

Los fiscales están investigando a personas aún no identificadas y a empleados del banco, dijo la fiscalía en un comunicado enviado por correo electrónico.

El Deutsche Bank confirmó que se están llevando a cabo registros, pero dijo que no hará más comentarios.

"El banco está cooperando plenamente con la fiscalía", señaló.

Las acciones bajaban un 3,2% a primera hora de la tarde europea.

