Policía arresta a casi 900 simpatizantes de Palestine Action durante protesta en Londres

LONDRES (AP) — La policía londinense señaló el domingo que arrestó a cerca de 900 personas que protestaban contra la prohibición del grupo Palestine Action, al que el gobierno británico considera una organización terrorista.

Casi 1600 personas han sido detenidas, muchas por sostener silenciosamente carteles en apoyo al grupo, desde que fue ilegalizado hace dos meses. Los manifestantes sostienen que la prohibición de Palestine Action es una restricción injustificada a la libertad de expresión y al derecho a protestar.

La fuerza policial Metropolitana informó que 890 personas fueron arrestadas en la protesta del sábado; la gran mayoría, 857, bajo la Ley de Terrorismo por apoyar a una organización proscrita. Alrededor de 33 fueron detenidas por otros delitos, entre ellas 17 por agredir a agentes de policía.

Defend Our Juries, el grupo de campaña que organizó la protesta, indicó que 1500 personas participaron en la manifestación frente al Parlamento, sentándose y sosteniendo carteles que decían "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action".

En cuestión de minutos, la policía comenzó a arrestar a los manifestantes, al tiempo que los transeúntes coreaban "Qué vergüenza" y "Policía Metropolitana, elijan un lado, justicia o genocidio". Hubo algunos enfrentamientos e intercambios airados cuando los oficiales arrastraban a los manifestantes que se dejaban caer al ser retirados de la multitud.

"En el cumplimiento de sus deberes hoy, nuestros agentes han sido golpeados, pateados, escupidos y les han arrojado objetos los manifestantes", dijo la comisionada adjunta Claire Smart, quien calificó de "intolerables" las agresiones dirigidas a la policía.

Defend Our Juries aseveró que la agresión había venido de los policías y desestimó las afirmaciones de que los manifestantes habían sido violentos como "francamente risibles".

Más de 700 personas fueron arrestadas en protestas anteriores, y 138 han sido acusadas bajo la Ley de Terrorismo.

Mike Higgins, de 62 años, quien es ciego y usa una silla de ruedas, fue arrestado el mes pasado pero regresó a protestar el sábado.

"¿Soy un terrorista? Es una broma", dijo. "Ya he sido arrestado bajo la Ley de Terrorismo y sospecho que lo seré hoy.

"Por supuesto que seguiré regresando. ¿Qué opción tengo?"

Protestas de acción directa

El gobierno proscribió a Palestine Action en julio, después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran aviones para protestar contra lo que llamaron el apoyo de Gran Bretaña a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

La proscripción convirtió en delito apoyar públicamente a la organización.

La membresía o el apoyo al grupo es castigable con hasta 14 años de prisión.

Palestine Action ha llevado a cabo protestas de acción directa en el Reino Unido desde que se formó en 2020, incluyendo irrumpir en instalaciones propiedad del fabricante de armas israelí Elbit Systems UK, y ha apuntado a otros sitios en el Reino Unido que los participantes creen tienen vínculos con el ejército israelí.

El grupo ha apuntado a empresas de defensa e infraestructura nacional, y las autoridades subrayan que sus acciones han causado millones de libras en daños que afectan la seguridad nacional.

Al proscribir al grupo, la entonces secretaria del Interior Yvette Cooper dijo que "las evaluaciones son muy claras, esta no es una organización no violenta".

Palestine Action ha obtenido la aprobación del Tribunal Superior para impugnar la prohibición, un fallo que el gobierno busca revocar. El caso está en curso, con una audiencia programada para el 25 de septiembre.

Los partidarios sostienen que la prohibición sofoca la libertad de expresión

El jefe de derechos humanos de la ONU ha criticado la postura del gobierno británico, resaltando que la nueva ley "abusa de la gravedad e impacto del terrorismo".

La decisión de designar a Palestine Action como un grupo terrorista "plantea serias preocupaciones de que las leyes antiterroristas se estén aplicando a conductas que no son de naturaleza terrorista, y corre el riesgo de obstaculizar el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales en todo el Reino Unido," advirtió Volker Türk.

Agregó que, según los estándares internacionales, los actos terroristas deben limitarse a delitos como aquellos destinados a causar muerte o lesiones graves o la toma de rehenes.

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, ha condenado la decisión del gobierno de prohibirlo como "catastrófica" para las libertades civiles, llevando a un "efecto disuasorio mucho más amplio sobre la libertad de expresión".

El grupo ha sido apoyado por figuras culturales prominentes, incluida la autora irlandesa de bestsellers Sally Rooney, quien dijo que planeaba usar las ganancias de su trabajo "para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio".

Israel, fundado en parte como un refugio tras el Holocausto, cuando unos seis millones de judíos europeos fueron asesinados, niega vehementemente que esté cometiendo genocidio.

El gobierno británico enfatizó que proscribir a Palestine Action como un grupo terrorista no afecta a otros grupos legales, incluidos los que apoyan a Palestina o Israel, que hacen campaña o protestan pacíficamente.

Unas 20.000 personas, según una estimación policial, asistieron a una marcha propalestina separada en Londres el sábado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.