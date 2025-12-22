Policía asegura que atacantes de Sídney repudiaron a los "sionistas" en un video antes del tiroteo

Los dos hombres acusados del atentado antisemita que dejó 15 muertos la semana pasada en una playa de Sídney grabaron un video repudiando a los "sionistas", según afirma la policía en documentos judiciales publicados este lunes.

Un hombre y su hijo son señalados de disparar contra una multitud que celebraba Janucá el 14 de diciembre en la famosa playa de Bondi.

Sumido en el duelo, el país guardó un minuto de silencio el domingo exactamente una semana después de los primeros disparos, que estuvieron motivados, según las autoridades, por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

De acuerdo con los documentos judiciales revelados, un archivo de video encontrado en el teléfono de uno de los acusados muestra a los dos sentados frente a una bandera del EI, recitando un pasaje del Corán y haciendo declaraciones "sobre su motivación para el 'ataque de Bondi'".

La policía también sostiene que los hombres se entrenaron para el ataque en el campo australiano y realizaron un viaje de "reconocimiento" a la playa días antes del tiroteo, uno de los más mortíferos en el país en décadas.

Poco antes, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, reiteró que impulsará leyes más estrictas contra el discurso de odio y el extremismo.

"No vamos a permitir que ganen los terroristas inspirados por el EI. No dejaremos que dividan nuestra sociedad y superaremos esto juntos", aseguró este lunes Albanese a los periodistas.

"Lo que necesitamos es urgencia y unidad", afirmó, al pedir el apoyo bipartidista para "crear un delito agravado por predicar el odio" y otras nuevas leyes.

- Duras reformas -

Nueva Gales del Sur, el estado más populoso de Australia y donde se ubica Bondi, impulsó también este lunes leyes que calificó como las "más duras reformas sobre armas de fuego en el país" y encaminadas a la prohibición de símbolos terroristas.

"No podemos pretender que el mundo es el mismo que era antes de ese incidente terrorista", declaró a periodistas el jefe del ejecutivo estatal, Chris Minns.

"Daría lo que fuera por volver una semana atrás, un mes, dos años, para asegurar que no ocurriera, pero debemos tomar pasos para que nunca vuelva a ocurrir", agregó.

La nueva normativa limitaría a cuatro el número de armas que una persona puede tener, o a 10 para individuos exentos, como agricultores.

La legislación también prohibiría el despliegue de "símbolos terroristas", incluida la bandera del EI, que fue hallada en un vehículo ligado a uno los supuestos atacantes.

Asimismo, permitiría a las autoridades prohibir las protestas durante tres meses tras un incidente terrorista.

Uno de los atacantes, Sajid Akram de 50 años, murió a tiros a manos de la policía durante el ataque. El hombre de nacionalidad india ingresó a Australia con visa en 1998.

Su hijo Naveed, de 24 años y nacionalidad australiana, sobrevivió y permanecía hospitalizado con heridas de bala hasta este lunes, cuando la policía lo trasladó a la cárcel. Enfrenta múltiples cargos, incluido "terrorismo" y 15 asesinatos.