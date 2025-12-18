Policía australiana detiene a siete hombres por planear "acto violento"

La policía australiana arrestó el jueves a siete hombres en Sídney tras recibir informaciones de que estarían planeando un "acto violento" en esta ciudad, golpeada por el reciente atentado antisemita en la playa de Bondi.

"Hasta este momento, la policía no ha identificado alguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi", indicó en un comunicado la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

Agregó que agentes de tácticas especiales interceptaron dos vehículos, tras recibir información "de que posiblemente se está planeando un acto violento".

Los policías registraron a varios hombres, a los que tendieron en la carretera con las manos atadas a la espalda, según imágenes obtenidas por la prensa local.

Uno de los sospechosos parecía sangrar de un corte en la cabeza.

Un vehículo policial embistió además a un auto pequeño que conducían los sospechosos, para detenerlos.

Dos hombres, padre e hijo, son sospechosos de haber matado a 15 personas en un ataque antisemita el domingo pasado en Bondi Beach. Uno de los atacantes murió a tiros y el otro permanece hospitalizado.