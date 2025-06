Policía azerbaiyana allana medio estatal ruso mientras aumentan tensiones entre los dos países

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — La policía azerbaiyana registró el lunes las oficinas del medio estatal de comunicación ruso Sputnik, informaron medios locales, mientras aumentaban las tensiones entre los dos países tras la muerte de dos azerbaiyanos étnicos durante una redada policial la semana pasada en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

Sputnik había continuado operando en el país con "financiación ilegal", a pesar de que se le revocó la acreditación en febrero de 2025, según el Ministerio del Interior.

Se realizaron arrestos durante el registro, sin dar más detalles. Imágenes en medios azerbaiyanos parecían mostrar a dos hombres llevados por policías enmascarados.

Entre ellos se encontraban el editor en jefe de Sputnik Azerbaiyán, Yevgeny Belousov, y su director, Igor Kartavykh, según otra agencia estatal rusa, RIA Novosti.

En Moscú, el embajador azerbaiyano Rahman Mustafayev fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores y notificado sobre "la detención ilegal de periodistas rusos", según la portavoz del ministerio, Maria Zakharova, citada por el servicio de noticias ruso Interfax.

El registro siguió a las protestas oficiales de Bakú por el allanamiento de las casas de azerbaiyanos étnicos en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Montes Urales, el viernes.

Dos hermanos, Ziyaddin y Huseyn Safarov, murieron y varios otros resultaron gravemente heridos durante las redadas, según funcionarios, con nueve personas detenidas.

Sayfaddin Huseynli, hermano de los dos azerbaiyanos fallecidos, dijo a The Associated Press que las redadas fueron "un acto inhumano y cruel de Rusia contra los migrantes, un acto de intimidación".

Uno de los fallecidos era ciudadano ruso y el otro tenía doble ciudadanía rusa y azerbaiyana, indicó Huseynli. Sus cuerpos estaban siendo devueltos a Azerbaiyán el lunes.

Anteriormente, dijo al radiodifusor público azerbaiyano ITV que los hombres fueron golpeados y sometidos a descargas eléctricas "sin ningún juicio o investigación".

"Las llamadas agencias de la ley rusas irrumpieron en las casas en medio de la noche, golpearon y se llevaron a las personas como si fueran animales", expresó al radiodifusor.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán advirtió que esperaba "que el asunto sea investigado y todos los perpetradores de violencia llevados ante la justicia lo antes posible".

El Comité de Investigación de Rusia indicó el lunes que una de las muertes fue por insuficiencia cardíaca.

No proporcionó detalles sobre la segunda víctima, pero anunció un examen médico para determinar la causa exacta de la muerte de ambos hombres. Añadió que las redadas eran parte de una investigación sobre varios asesinatos que abarcan más de dos décadas. Funcionarios en Bakú respondieron cancelando un viaje programado a Moscú citando los "asesinatos extrajudiciales selectivos y la violencia contra azerbaiyanos por su nacionalidad" por parte de las fuerzas del orden rusas. También canceló una visita planeada a Bakú por un viceprimer ministro ruso, y el Ministerio de Cultura canceló conciertos, exposiciones, festivales y actuaciones de instituciones estatales y privadas rusas. Moscú ha dado una respuesta discreta a las acciones de Azerbaiyán. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó el lunes que "lamentaba sinceramente" la decisión de Bakú de cancelar los eventos. Añadió que Moscú continuará "explicando la razón y la naturaleza" de las redadas en Ekaterimburgo. "Todo lo que ocurrió está relacionado con el trabajo de las agencias de la ley, y eso no puede ni debe ser una razón para tal reacción. Estamos interesados en seguir desarrollando nuestras buenas relaciones con Azerbaiyán", afirmó. Las relaciones entre Moscú y Bakú han estado tensas durante meses. El 25 de diciembre de 2024, un avión de pasajeros azerbaiyano fue alcanzado por fuego desde el suelo mientras se acercaba a Grozny, la capital regional de la república rusa de Chechenia, según funcionarios azerbaiyanos. Se desvió a la cercana Kazajistán, donde se estrelló al intentar aterrizar, matando a 38 de las 67 personas a bordo. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, informó que el avión fue derribado sobre Rusia, aunque de manera no intencionada, y quedó incontrolable por medidas de guerra electrónica en medio de acusaciones de que los sistemas de defensa aérea rusos intentaban repeler un ataque de drones ucranianos cerca de Grozny. Aliyev acusó a Rusia de intentar "silenciar" lo ocurrido durante varios días. El presidente ruso Vladímir Putin se disculpó con Aliyev por lo que llamó un "trágico incidente", pero no llegó a reconocer la responsabilidad. En mayo, Aliyev declinó asistir al desfile del Día de la Victoria de Rusia en Moscú. Más tarde ese mes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, visitó Azerbaiyán, señalando lazos más estrechos entre Bakú y Kiev. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.