Policía brasileña abre investigación sobre posible gestión fraudulenta en prestamista BRB: fuentes
BRASILIA, 3 feb (Reuters) - La policía federal brasileña abrió una investigación sobre una posible gestión fraudulenta en la entidad crediticia estatal BRB, informaron el martes a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
La investigación profundiza el escrutinio de BRB tras su intento fallido de adquirir Banco Master, una operación bloqueada por el banco central en septiembre.
Posteriormente, el banco central ordenó la liquidación de Master en noviembre en medio de una crisis de liquidez, y los ejecutivos de BRB fueron destituidos de sus cargos.
En un comunicado emitido el martes, BRB afirmó que había presentado un informe de auditoría preliminar con "hallazgos relevantes" a la policía federal y al banco central.
La entidad crediticia añadió que ha tomado una serie de medidas institucionales, administrativas, extrajudiciales y legales para proteger sus intereses, recuperar créditos y activos, y solicitar una indemnización por las pérdidas. (Reporte de Ricardo Brito; redacción de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo y Bill Berkrot; Editado en Español por Ricardo Figueroa)