Policía brasileña abre investigación sobre posible gestión fraudulenta en prestamista BRB: fuentes

BRASILIA, 3 feb (Reuters) - La policía federal brasileña abrió ⁠una investigación ⁠sobre una posible gestión fraudulenta en la entidad crediticia estatal ⁠BRB, ‌informaron ​el martes a Reuters dos fuentes familiarizadas ​con el asunto.

La investigación profundiza ‌el escrutinio de ‌BRB tras ​su intento fallido de adquirir Banco Master, una operación bloqueada por el banco central en septiembre.

Posteriormente, el banco central ordenó la liquidación de Master en noviembre en ⁠medio de una crisis de liquidez, ​y los ejecutivos de BRB fueron destituidos de sus cargos.

En un comunicado emitido el martes, BRB afirmó que había presentado un informe de auditoría ⁠preliminar con "hallazgos relevantes" a la policía federal y ​al banco central.

La entidad crediticia añadió que ha tomado una serie ‍de medidas institucionales, administrativas, extrajudiciales y legales para proteger sus intereses, recuperar créditos y activos, y solicitar una indemnización por las ​pérdidas. (Reporte de Ricardo Brito; redacción de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo y Bill Berkrot; ‍Editado en Español por Ricardo Figueroa)