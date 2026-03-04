Policía brasileña detiene a banquero en escándalo que sacude al poder

La policía de Brasil detuvo este miércoles al banquero Daniel Vorcaro, sospechoso de orquestar un fraude millonario a través de su banco Master, un escándalo que amenaza con sacudir el poder en la mayor economía de América Latina.

Vorcaro, de 42 años, fue arrestado en su residencia de Sao Paulo por orden de la corte suprema, confirmó a la AFP una fuente conocedora del caso.

El banquero ya había sido arrestado en noviembre cuando intentaba abandonar el país en un jet privado, y posteriormente puesto en libertad bajo vigilancia.

La policía informó en un comunicado que se ejecutaron "cuatro órdenes de prisión preventiva y 15 de búsqueda y aprensión" en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais (sureste).

El caso Master comenzó en noviembre con la liquidación por insolvencia del banco de Vorcaro, con más de 7.000 millones de dólares en deudas a unos 800.000 inversores.

Pero ha derivado en una investigación que apunta a vínculos sospechosos entre Vorcaro y figuras de la política y la justicia, a siete meses de las elecciones generales en Brasil.

En una declaración ante la policía, Vorcaro dijo tener "amigos en todos los poderes".

La orden de arresto del tribunal supremo describe una organización criminal con cuatro núcleos: fraude financiero, corrupción de funcionarios del Banco Central, lavado de dinero y un brazo de intimidación que habría monitoreado ilegalmente a periodistas, exfuncionarios y autoridades.

La decisión judicial reproduce mensajes de WhatsApp en los que Vorcaro instruye a alguien para que planee una agresión física contra un periodista que lo había criticado, simulando un asalto.

"Permitir que permanezcan en libertad significa mantener en funcionamiento una organización criminal que ya produjo daños multimillonarios a la sociedad", justificó el juez André Mendonça, a cargo del caso.

La corte suprema también ordenó el bloqueo de activos por hasta 22.000 millones de reales (más de 4.000 millones de dólares), que se suman a millonarias incautaciones previas.

El caso forzó la salida del magistrado José Dias Toffoli como relator del expediente, tras revelarse lazos entre el juez y el entorno de Vorcaro. Toffoli negó cualquier irregularidad.

La detención se produjo el mismo día en que Vorcaro estaba citado para comparecer ante la comisión del Congreso que investiga el crimen organizado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que admitió haberse reunido con el banquero en 2024, prometió investigar el caso "hasta las últimas consecuencias".

El cuñado y operador financiero de Vorcaro, Fabiano Zettel, también se entregó a la policía, según la misma fuente allegada al caso.