Policía brasileña detiene a Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master

Por Ricardo Brito y Rodrigo Viga Gaier

BRASILIA/RÍO DE JANEIRO, 4 mar (Reuters) -

El empresario brasileño Daniel Vorcaro, propietario de la entidad crediticia Banco Master, fue detenido el miércoles por la policía federal en una nueva fase de la investigación sobre la entidad, según informó el Supremo Tribunal Federal (STF).

Vorcaro ya había sido detenido en noviembre como parte de una investigación sobre la presunta emisión de títulos de crédito fraudulentos por parte de la institución, pero posteriormente fue puesto en libertad y se le ordenó llevar un monitor electrónico en el tobillo.

La policía dijo en un comunicado que llevó a cabo redadas para "investigar los posibles delitos de amenazas, corrupción, lavado de dinero e invasión de sistemas informáticos cometidos por una organización criminal".

No mencionaron a Vorcaro, cuyos abogados no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La policía afirmó que estaba ejecutando cuatro órdenes de detención preventiva y 15 órdenes de registro y confiscación en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, todas ellas dictadas por el STF, y que el banco central apoyaba la investigación.

El antiguo director del banco central Paulo Sergio Neves de Souza fue objeto de una orden de registro y se le ordenó llevar un monitor en el tobillo, según la sentencia del tribunal, que añadió que proporcionó "asesoramiento informal" a Vorcaro.

El banco central no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo ponerse en contacto de inmediato con Neves de Souza ni con sus abogados.

Banco Master, que poseía menos del 1% de los activos bancarios de Brasil, fue liquidado en noviembre en medio de lo que el banco central calificó como una grave crisis de liquidez, un fuerte deterioro financiero y graves violaciones de las normas. La liquidación se produjo el mismo día en que la policía lanzó la operación que condujo a la detención de Vorcaro.

(Reporte adicional de Bernardo Caram en Brasilia; escrito por Gabriel Araujo; editado en español por Carlos Serrano)