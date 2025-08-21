Policía brasileña: Expresidente Jair Bolsonaro planeaba huir a la Argentina para pedir asilo

BRASILIA (AP) — La policía federal de Brasil indicó que los mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraban que en algún momento quiso huir a Argentina y solicitar asilo político, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso el miércoles.

Bolsonaro actualmente está a la espera de que el Supremo Tribunal Federal emita un fallo el próximo mes sobre un presunto intento de golpe de Estado y podría enfrentar otro caso después de que la policía acusó formalmente al exmandatario y a uno de sus hijos de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente.

La AP tuvo acceso a la investigación policial y revisó los documentos, los cuales fueron enviados al Supremo Tribunal Federal. El gobierno argentino no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la agencia noticiosa.

Silas Malafaia, un pastor evangélico y firme aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores le confiscaron el pasaporte, pero no fue acusado formalmente de obstrucción de la justicia.

Investigadores de la policía federal brasileña indicaron en un informe de 170 páginas que Bolsonaro tenía un borrador de una solicitud de asilo político al gobierno del presidente argentino Javier Milei, fechada el 10 de febrero de 2024. El expresidente guardó el documento dos días después de que las autoridades registraron su casa y oficina como parte de una investigación sobre un presunto complot golpista.

En una carta de 33 páginas dirigida a Milei, Bolsonaro alegó que es víctima de persecución política en Brasil.

“Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicito asilo político a su excelencia en la República de Argentina, de carácter urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida”, escribió el exgobernante brasileño.

El 12 de febrero, Bolsonaro supuestamente pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia, azuzando especulaciones entre los críticos de que podría haber estado intentando evitar el arresto.

Los investigadores de la policía federal brasileña también dijeron en su informe que la decisión de Bolsonaro de ignorar las medidas cautelares establecidas para su arresto domiciliario y difundir contenido a sus aliados “buscaba golpear directamente a las instituciones democráticas brasileñas, notablemente al Supremo Tribunal Federal e incluso al Congreso de Brasil”.

Sá Pessoa informó desde Sao Paulo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.