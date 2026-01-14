Policía brasileña presenta órdenes de registro e incautación en investigación a Banco Master: fuentes

BRASILIA, 14 ene (Reuters) -

La Policía Federal de Brasil notificó el miércoles órdenes de registro e incautación contra los empresarios Daniel Vorcaro y Nelson Tanure en el marco de una investigación sobre el Banco Master, dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

El abogado de Vorcaro y Tanure no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

El banco central brasileño ordenó la liquidación de Master en noviembre, el mismo día en que la policía federal arrestó a Vorcaro, accionista mayoritario de la entidad, en el marco de una investigación sobre presuntos títulos de crédito fraudulentos.

Vorcaro fue puesto en libertad más tarde, pero tuvo que llevar una tobillera electrónica. Su abogado había cuestionado la razón de su detención, dado que el banco había sido liquidado y sus operaciones congeladas.

En un comunicado emitido el miércoles, la policía federal brasileña informó de que había puesto en marcha la segunda fase de una operación en la que se investigan presuntos delitos de organización criminal, gestión fraudulenta de una institución financiera, manipulación del mercado y blanqueo de dinero.

El comunicado de la policía no incluía ningún nombre.

(1 US$ = 5,3723 reales)

(Reporte de Ricardo Brito; escrito por Isabel Teles; editado en español por Carlos Serrano)