Policía brasileña revela irregularidades en seguridad de COP30 y presencia de guardias "clandestinos"

La policía brasileña reveló este viernes irregularidades en la seguridad de la COP30 en Belém, que incluyeron "empresas clandestinas" de vigilancia privada en espacios de la conferencia climática de la ONU.

Durante "las últimas semanas", controles de la Policía Federal llevaron a "la identificación de empresas clandestinas realizando vigilancia patrimonial y seguridad de evento sin autorización", según una nota oficial.

La COP en Belém, que debe acabar este viernes, se vio marcada por incidentes de seguridad, como un incendio que retrasó las negociaciones por varias horas el jueves y dos protestas indígenas en los accesos a la zona restringida la primera semana.

