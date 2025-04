Policía británica acusa al cómico russell brand de violación y agresiones sexuales

LONDRES, 4 abr (Reuters) - La policía británica acusó el viernes al actor y humorista Russell Brand de violación y agresión múltiple en casos relacionados con cuatro mujeres distintas entre 1999 y 2005.

El actor, de 50 años, que fue uno de los presentadores británicos de más alto perfil y es el exmarido de la cantante pop estadounidense Katy Perry, negó las acusaciones cuando surgieron por primera vez en 2023 y dijo que nunca había tenido relaciones sexuales no consentidas.

No fue posible contactar inmediatamente con él para que hiciera comentarios el viernes.

La policía dijo que Brand, que vive en Oxfordshire, sur de Inglaterra, fue acusado de un cargo de violación, un cargo de asalto indecente, un cargo de violación oral y dos cargos de asalto sexual.

Brand deberá comparecer ante el tribunal para una primera vista el 2 de mayo, dijo la policía.

En la década de 2000 era un habitual de las pantallas británicas, conocido por su estilo y aspecto extravagantes. Trabajó para la BBC y protagonizó varias películas, entre ellas "Get Him to the Greek", antes de casarse con Perry en 2010. Se divorciaron 14 meses después.

A principios de la década de 2020 se había desvanecido de la cultura dominante, apareciendo principalmente en su canal de Internet, donde emite sus opiniones sobre la política estadounidense y la libertad de expresión.

En septiembre de 2023, volvió a los titulares cuando el periódico Sunday Times y el programa documental de Channel 4 TV "Dispatches" informaron de las acusaciones de violación.

Decían que cuatro mujeres habían acusado a Brand de agresiones sexuales, incluida una violación, entre 2006 y 2013. La policía metropolitana de Londres abrió una investigación por delitos sexuales unas semanas después.

Brand dijo entonces que "refutaba absolutamente" las acusaciones.

"Estas acusaciones pertenecen a la época en la que yo trabajaba en la corriente dominante, cuando estaba en los periódicos todo el tiempo, cuando estaba en las películas. Y como he escrito extensamente en mis libros, yo era muy, muy promiscuo", dijo. "Ahora bien, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que mantuve fueron siempre absolutamente siempre consentidas".

La policía dijo que su investigación seguía abierta.

"Los detectives piden a cualquiera que se haya visto afectado por este caso, o a cualquiera que tenga alguna información, que se presente y hable con la policía", decía el comunicado de la policía. (Reporte de Michael Holden, redacción de Sarah Young, edición de William James y Andrew Heavens)