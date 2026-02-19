Policía británica arresta al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein

El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves, día de su 66º cumpleaños, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", anunció la policía local de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, donde vivía hasta hace muy poco.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge, donde Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención del hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Previamente dijo estar estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011).