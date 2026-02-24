Policía británica concede libertad bajo fianza a exembajador Mandelson

El exembajador y exministro británico Peter Mandelson fue liberado bajo fianza la mañana del martes, tras ser detenido por denuncias vinculadas con el caso del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Un hombre de 72 años detenido por sospechas de conducta inapropiada en la función pública fue liberado bajo fianza, pendiente de nuevas investigaciones", anunció la policía londinense en un comunicado, sin precisar su identidad como se acostumbra en Reino Unido.

El hombre liberado es Lord Peter Mandelson, indicó la agencia noticiosa británica Press Association, citando una fuente policial.

La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson por documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.

Según esos archivos, el exembajador habría transmitido a Epstein informaciones susceptibles de influir en los mercados, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).

Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

El acaudalado financiero neoyorquino, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos de todo el mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.