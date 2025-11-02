Policía británica dice que apuñalamiento múltiple en tren no es acto terrorista, detiene a dos británicos

(.)

Por Ben Makori

HUNTINGDON, Inglaterra, 2 nov (Reuters) - La policía británica dijo el domingo que el ataque con cuchillo en un tren que dejó a 11 personas heridas no era un incidente terrorista, y añadió que dos hombres -ambos de nacionalidad británica- habían sido detenidos.

La policía antiterrorista había colaborado en la investigación inicial tras el apuñalamiento múltiple de pasajeros en un tren en el este de Inglaterra el sábado.

"En esta fase, no hay nada que sugiera que se trata de un incidente terrorista", dijo el domingo a los medios de comunicación el superintendente John Loveless, de la policía británica de transportes.

Los dos hombres detenidos como sospechosos de intento de asesinato son un varón de 32 años, de raza negra y nacionalidad británica, y un británico de 35 años de ascendencia caribeña, explicó Loveless. Ambos habían nacido en el Reino Unido, añadió.

"Seguimos trabajando para establecer todas las circunstancias y la motivación de este incidente", dijo. "No sería apropiado especular sobre la causa".

POLICÍAS ARMADOS SUBEN AL TREN

Las detenciones fueron llevadas a cabo por policías armados después de que el tren hizo una parada de emergencia en Huntingdon, a unas 80 millas (130 km) al norte de Londres.

De las 11 personas hospitalizadas, cuatro ya han sido dadas de alta y dos permanecen en estado crítico, según la policía.

El primer ministro, Keir Starmer, calificó el incidente de "atroz" y "profundamente preocupante", mientras que el rey Carlos se declaró "verdaderamente consternado y conmocionado".

Los delitos con arma blanca en Inglaterra y Gales han aumentado un 87% en la última década, con 54.587 delitos sólo el año pasado, un 2% más que en 2023 y una de las tasas más altas de Europa, según muestran las cifras del Ministerio del Interior británico.

En su comunicado, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se mostró "profundamente entristecida", al tiempo que instó a la población a evitar especulaciones sobre el incidente.

El gobierno quiere evitar que los rumores se extiendan por las redes sociales tras el incidente ocurrido en Southport, en el noroeste de Inglaterra, en 2024, cuando las denuncias en Internet sobre el asesinato de tres chicas jóvenes desencadenaron días de disturbios en todo el país.

SANGRE EN TODAS LAS SILLAS

El testigo Olly Foster contó a la BBC que estaba en el tren que se dirigía a Londres el sábado por la noche cuando alguien pasó corriendo junto a él diciendo que un hombre estaba apuñalando "a todo el mundo, a todo".

"Puse mi mano en esta silla (...) y entonces miré mi mano, y estaba cubierta de sangre.

Y luego miro la silla, y hay sangre por toda la silla. Y luego miro hacia adelante y hay sangre en todas las sillas", dijo.

Otro testigo dijo a Sky News que se vio a un sospechoso blandiendo un gran cuchillo antes de que la policía le inmovilizara con una pistola Taser.

El nivel actual de amenaza terrorista en Reino Unido está clasificado como "sustancial" por los servicios de seguridad, lo que significa que un ataque se considera "probable".

Después de varios ataques graves en 2017, Reino Unido ha tenido algunos años más tranquilos en la década de 2020, aunque el mes pasado tres personas murieron cuando una sinagoga fue atacada en Manchester. (Reporte de Ben Makori, Escrito por Sarah Young; Editado en Español por Ricardo Figueroa)