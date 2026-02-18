Policía británica pide colaboración de testigos por sospecha de trata en caso Epstein

La policía británica solicitó este miércoles la colaboración de testigos para investigar las sospechas de trata de mujeres que aparecen en los archivos divulgados sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La policía de Surrey, en el sureste de Inglaterra, dijo estar al tanto de un informe, divulgado por la policía federal estadounidense (FBI), sobre "trata de personas y agresiones sexuales a un menor de edad" entre 1994 y 1996 en la localidad británica de Virginia Water.

"Tras revisar nuestros sistemas con la limitada información disponible, no encontramos pruebas de que estas acusaciones hayan sido denunciadas a la policía de Surrey", afirmaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.

"Por lo tanto, animamos a cualquier persona que tenga información relacionada con estas acusaciones a que nos lo comunique", agregó.

Diversas figuras británicas, incluido el exprimer ministro Gordon Brown, han instado a investigar decenas de vuelos que llegaron a aeropuertos locales vinculados a Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión.

Hace una semana, Gordon Brown aseguró que le habían "dicho en privado que las investigaciones relacionadas con el expríncipe Andrés no verificaron adecuadamente pruebas vitales de vuelos".

Al menos cuatro fuerzas policiales británicas han confirmado que analizan informes que parecen vincular al expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, con Epstein.

Una investigación de la BBC publicada en diciembre encontró que casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos con mujeres británicas a bordo que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

El año pasado, Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos de príncipe por su hermano, el rey Carlos III.

En Francia, la fiscal general de París, Laure Beccuau, pidió que las víctimas potenciales de Epstein presten testimonio y presenten denuncias.

De acuerdo con Beccuau, la divulgación de documentos sobre Epstein "necesariamente reactivará el trauma de ciertas víctimas".

Si esas víctimas lo desean, dijo Beccuau, "recibiremos todas las declaraciones que quieran hacer, ya sea mediante denuncias o testimonios".

Cinco magistrados parisinos investigan posibles actos cometidos en Francia o cuyas víctimas o responsables sean franceses.