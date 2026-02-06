Policía británica registra dos propiedades vinculadas a Peter Mandelson en investigación de Epstein

LONDRES (AP) — La policía británica registró el viernes dos propiedades vinculadas al exembajador Peter Mandelson como parte de una investigación sobre posible conducta inapropiada derivada de sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein

La comisionada adjunta de la Policía Metropolitana, Hayley Sewart, indicó que “agentes del equipo Central Especializado Anticrimen de la Policía Metropolitana están en proceso de ejecutar órdenes de registro en dos localidades, una en el área de Wiltshire y otra en la de Camden”

“Las búsquedas están relacionadas con una investigación en curso sobre delitos de conducta inapropiada en un cargo público, relacionadas con un hombre de 72 años”, añadió

Mandelson, de 72 años, tiene casas en Wiltshire, en el oeste de Inglaterra, y en el área de Camden en Londres

Dos aparentes policías fueron vistos entrando en la casa de Mandelson en Londres, cerca de Regents Park, el viernes por la tarde

El exministro del gabinete, embajador y veterano estadista del gobernante Partido Laborista es investigado por posible conducta indebida en un cargo público debido a documentos que forman parte de un conjunto de archivos de Epstein publicados en Estados Unidos y que sugieren que pasó información gubernamental sensible al magnate hace una década y media

En 2009, Mandelson, entonces secretario de negocios del gobierno del Reino Unido, envió a Epstein un informe interno del gobierno que discutía formas en que el Reino Unido podría recaudar dinero después de la crisis financiera global de 2008, incluyendo la venta de activos gubernamentales. Al año siguiente, aparentemente alertó a Epstein sobre un inminente acuerdo de 500.000 millones de euros para apuntalar la moneda única europea

Mandelson no ha sido arrestado ni acusado

La mala conducta en un cargo público conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua

El primer ministro Keir Starmer, quien despidió a Mandelson de su puesto de embajador por revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Epstein, enfrenta una tormenta política por su decisión en 2024 de nombrarlo para el puesto diplomático más importante de Reino Unido

El gobierno de Starmer ha prometido publicar correos electrónicos y otra documentación relacionada con el nombramiento de Mandelson, que, según dice, mostrará que Mandelson engañó a los funcionarios

Starmer se disculpó el jueves con las víctimas de Epstein

“Lo siento, lamento lo que se les hizo, lamento que tantas personas con poder les fallaran”, dijo Starmer. “Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa