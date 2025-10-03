Policía británica revela los nombres de las víctimas del ataque a una sinagoga en Manchester

MANCHESTER, Reino Unido (AP) — La policía identificó el viernes a los dos hombres que murieron en un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga en el noroeste de Inglaterra en el día más sagrado del año judío, mientras que el rabino jefe de Reino Unido afirmó que detrás del crimen se escondía una "ola implacable" de antisemitismo.

La Policía Metropolitana de Manchester reportó que Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos residentes en la zona, fallecieron en el ataque a la sinagoga de la congregación Heaton Park, en el suburbio de Crumpsall de la ciudad. Otras tres personas están hospitalizadas en estado grave.

La policía disparó y abatió a un sospechoso siete minutos después de que embistiera con un auto a peatones en el exterior de la sinagoga el jueves por la mañana y luego los atacara con un cuchillo. Llevaba lo que parecía ser un cinturón explosivo, que resultó ser falso.

El ataque ocurrió cuando los fieles se reunían en la sinagoga ortodoxa con motivo del Yom Kipur, el día del perdón y el más solemne del calendario judío.

El rabino jefe, Ephraim Mirvis, líder del judaísmo ortodoxo en Reino Unido, afirmó que el atentado fue el resultado de "una ola implacable de odio hacia los judíos" tanto en las calles como en internet.

“Este es el día que esperábamos no ver nunca, pero que en el fondo sabíamos que llegaría”, escribió en redes sociales.

La policía identificó al agresor como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria que llegó al país de niño y obtuvo la nacionalidad en 2006. Las autoridades no están seguras de si ese es su nombre de nacimiento, ya que Al-Shamie se traduce al inglés como “el sirio”.

El incidente está siendo investigado como un ataque terrorista, agregó la policía. La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, indicó que el agresor no era conocido por la policía ni por Prevent, un programa nacional contra el terrorismo que intenta identificar a personas en riesgo de radicalización.

La policía señaló que sigue investigando el motivo del atacante. Las autoridades arrestaron el jueves a tres personas sospechosas de preparar o cometer actos de terrorismo, dos hombres de unos 30 años y una mujer de 60 años.

Líderes religiosos y políticos condenaron el ataque y se comprometieron a tranquilizar a la comunidad judía británica, que cuenta con unos 300.000 miembros.

Los incidentes antisemitas registrados en Reino Unido repuntaron de forma drástica desde el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la guerra de Israel contra el grupo insurgente en Gaza, según el Community Security Trust, un grupo de defensa de los judíos británicos.

En la primera mitad del año se reportaron más de 1500 incidentes, el segundo dato semestral más alto por detrás del récord establecido en el mismo período del año anterior.

El primer ministro, Keir Starmer, denunció al “vil” agresor que “atacó a los judíos porque son judíos”, y prometió a los judíos británicos que haría “todo lo que esté en mi poder para garantizarles la seguridad que merecen”.

Según el mandatario, el país se unirá “para rodear con nuestros brazos a su comunidad y mostrarles que Reino Unido es un lugar donde ustedes y su familia están seguros, protegidos y pertenecen”.

Algunos políticos y líderes religiosos afirmaron que las manifestaciones propalestinas que se celebran de forma regular desde el inicio de la guerra en Gaza han contribuido a propagar el odio hacia los judíos. Algunos dicen que consignas como “Del río al mar, Palestina será libre” incitan a la violencia.

Mirvis instó a las autoridades a “controlar estas manifestaciones. Son peligrosas”.

“No se puede separar las palabras que se escuchan en nuestras calles, las acciones de la gente en este sentido y lo que inevitablemente resulta de ello, que fue el ataque terrorista de ayer”, afirmó en declaraciones a la BBC.

Mahmood dijo que 40 personas fueron arrestadas el jueves por la noche en protestas no relacionadas con el ataque a la sinagoga y en respuesta a la interceptación por parte de la Marina israelí de una flotilla que intentaba romper el bloqueo de Israel a Gaza.

La policía de Londres instó a los organizadores a cancelar una movilización prevista para el sábado contra el veto al grupo Palestine Action.

Los organizadores afirmaron que no suspenderán la convocatoria.

___

La periodista de The Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.