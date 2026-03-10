Policía canadiense investiga reportes de disparos en consulado de US$ en Toronto

TORONTO (AP) — La policía canadiense investiga reportes de que el consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto fue alcanzado por disparos a primera hora de la mañana el martes.

No se han reportado heridos.

La policía de Toronto informó el martes que respondió a reportes alrededor de las 5:30 de la mañana de que alguien disparó un arma contra el consulado.

En una publicación en redes sociales, la policía indicó que se encontraba en el lugar, cerca de University Avenue y Queen Street West.

“Se ha localizado evidencia de una descarga de arma de fuego”, dijo la policía.

No se ha difundido información sobre sospechosos.

“El tiroteo que tuvo lugar en el consulado de Estados Unidos a primera hora de esta mañana es un acto de violencia e intimidación absolutamente inaceptable dirigido a nuestros amigos y vecinos estadounidenses”, declaró en un comunicado el primer ministro de Ontario, Doug Ford.

“Todos, en todos los niveles de gobierno y en todo Canadá, deben dejar claro que hay tolerancia cero para este tipo de comportamiento intimidante y peligroso”.

El hecho se produce después de que dos sinagogas del área de Toronto fueran alcanzadas por disparos el fin de semana pasado.

“El consulado de Estados Unidos fue atacado a tiros. Esto ocurre después de tiroteos en sinagogas”, indicó la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow. “Esto no puede continuar. La comunidad judía de Toronto tiene derecho a practicar su fe y cultura y a vivir su vida cotidiana sin miedo, intimidación o violencia. Como hemos visto demasiadas veces, los incidentes antisemitas se disparan cuando aumentan los incidentes internacionales. Nunca es aceptable atacar a la comunidad judía”.

Chow señaló que el martes hay una fuerte presencia policial tanto en el consulado de Estados Unidos como en el de Israel en Toronto.

La guerra en Irán ha provocado grandes manifestaciones fuera del consulado de Estados Unidos, tanto de apoyo como de protesta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.